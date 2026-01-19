Рынок авто в Украине утонул в теневых схемах: как украинцы "покупают" BMW X6 за 7 тысяч гривен

В Украине более 90% рынка продажи автомобилей находится вне полноценного налогообложения, а почти половина сделок между физлицами оформляется по фиктивным ценам до 50 тыс. грн, в том числе и продажи премиальных авто за несколько тысяч гривен. Из-за теневых схем государство ежегодно теряет миллиарды гривен налогов, которые могли бы пойти на армию и социальные нужды.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, почти 44% всех автомобилей, которые физические лица продают другим физическим лицам, оформляются по цене менее 50 тысяч гривен.

Украинский авторынок остается активным даже во время полномасштабной войны. Ежегодно в стране продается около 1,4 миллиона автомобилей, и подавляющее большинство из них бывшие в употреблении.

При этом, как отмечает Гетманцев, структура этого рынка почти зеркально повторяет ситуацию в других сферах торговли, ведь небольшая часть работает "в белую", а основные объемы проходят мимо налоговой системы. Официально через автосалоны в Украине продается около 80 тысяч авто в год.

Если же говорить только о подержанных машинах, то из более 1,3 миллиона сделок легально оформляются чуть более 9 тысяч. Все остальное – это "черный" или полутеневой бизнес.

На рынке работает примерно 15 крупных легальных брендов, которые полностью соблюдают законодательство, платят налоги и официальные зарплаты. Именно они, по словам Гетманцева, обеспечивают 89% всех налоговых поступлений от купли-продажи автомобилей – это около 9,5 млрд грн в год.

Средняя заработная плата в этих компаниях составляет примерно 85 тысяч гривен, что соответствует реальной ситуации на рынке труда. Проблема в том, что остальные участники рынка или существенно занижают официальные выплаты, или вообще не показывают никаких зарплат, рассчитываясь с работниками наличными.

Описывая механизмы уклонения от налогов, Гетманцев отмечает, что речь идет о массовых, хорошо отработанных схемах. Самая распространенная из них – когда компания фактически продает автомобиль, но юридически не фигурирует в сделке. Машину подбирают за границей или покупают на аукционе, но оформляют сразу на клиента. В результате прибыль компании нигде не отражается и не облагается налогами.

Еще одна схема основывается на норме, по которой первая продажа авто физическим лицом в течение года не облагается на логом . Автомобиль оформляют на подставного человека по реальной цене, а дальше несколько раз перепродают уже за символические суммы, вплоть до финального покупателя. также активно используются генеральные доверенности и так называемая комиссионная торговля, которая позволяет скрыть и реального владельца, и настоящую стоимость автомобиля.

В качестве примера системности проблемы Гетманцев приводит бренд из Львова. Компания имеет 17 офисов по всей стране, собственный автопарк автовозов, сотни работников и продает более 25 тысяч автомобилей в год. Средняя цена авто около 15 тысяч долларов, а годовой оборот, по оценкам, превышает 15,8 млрд грн.

В то же время официально в компании числится только один работник, обороты в отчетности отсутствуют, а сумма уплаченных налогов за год составляет 6 700 гривен. По подсчетам комитета, государство и армия недополучают от деятельности этого бренда примерно 3,5 млрд грн ежегодно.

Похожая ситуация и с брендом, который активно рекламируется, работает в нескольких странах и ежегодно продает тысячи автомобилей из США. Несмотря на это, по официальным данным, компания не декларирует никаких доходов, не ввозит и не регистрирует автомобили в Украине и имеет только одного работника.

Вся деятельность фактически распределена между ФОПами или вообще неоформленными лицами, которые работают под единым брендом. При этом в соцсетях сотрудники открыто демонстрируют доходы в несколько тысяч долларов в месяц. Общие потери бюджета от такой модели оцениваются в более 350 млн грн в год.

Отдельно Гетманцев обращает внимание на кейс частного перекупщика, который продавал автомобили без регистрации предпринимательской деятельности. В реестрах МВД зафиксирована продажа BMW X6 за 7 тысяч гривен, что стало возможным благодаря занижению цены в договорах.

Даже по минимальным оценкам, только за один месяц объем операций этого продавца достиг $264 тысяч, а сумма неуплаченных налогов за год около 1 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году украинский автопарк пополнили более 274 тыс. подержанных легковых авто. Самой же популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 12 812 единиц. Купить такую машину в Украине можно как за 14 100, так и 48 500 долларов.

