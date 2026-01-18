Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная модель

В 2025 году украинский автопарк пополнили более 274 тыс. подержанных легковых авто. Самой же популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 12 812 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 14 100, так и 48 500 долларов.

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: более 77% всех б/у легковушек, купленных украинцами в 2025 году, были ввезены из-за границы.

В целом, отмечается, в прошлом году украинцы купили сразу на 24% больше подержанных авто, чем в 2024-м. А средний возраст таких машин составил 8,4 года.

Большинство же подержанных легковых авто, по данным специалистов, ездят на бензине. Таких 43%.

На втором месте – электрокары, 31%. На долю авто на дизеле пришлось 18%. Кроме того:

Гибриды "отхватили" лишь 5% рынка.

Авто на газу – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

TESLA Model Y – 10 683 штуки.

TESLA Model 3 – 9 348 штук.

RENAULT Megane – 8 379 штук.

SKODA Octavia – 7 754 штуки.

NISSAN Leaf – 7 559 штук.

VOLKSWAGEN Tiguan – 7 439 штук.

AUDI Q5 – 6 933 штуки.

NISSAN Rogue – 6 310 штук.

KIA Niro – 5 799 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2020 г. в. с 210 тыс. км пробега, по данным auto.ria, продают за 14 100 долларов.

Машину 2021 г. в. с 245 тыс. км пробега можно купить за 18 300 долларов.

Авто 2023 г. в. с 28 тыс. км пробега продают за 48 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы купили 81,3 тыс. новых легковых авто в 2025 году. Это сразу на 17% больше, чем годом ранее, а также является самым высоким результатом с 2022 года.

