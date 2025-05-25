Ryanair выдвинул требование украинским аэропортам: что просят в обмен на пассажиров

Ирландский лоукостер Ryanair готов вернуться в Украину после войны и перевезти миллионы пассажиров, но требует от аэропортов агрессивных скидок на аэропортовые сборы. Без таких условий компания пригрозила сократить объем рейсов втрое.

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Без этих скидок, как отмечает генеральный директор компании Майкл О'Лири, планы перевозчика могут быть кардинально сокращены.

В своем заявлении, сделанном после презентации годового финансового отчета Ryanair, О'Лири заявил, что компания готова перевезти 5 миллионов пассажиров в Украину и из Украины в течение первого года после мирного соглашения, а во втором до 10 миллионов. По его словам, это реальный шанс для страны восстановить авиационное сообщение и дать толчок экономическому росту, особенно в регионах.

Однако, если аэропорты Украины не предложат Ryanair выгодные условия, как это происходит во многих странах Европы, планы могут быть уменьшены до 1 миллиона пассажиров в первый год и 3 миллионов во второй. "Мы разочарованы реакцией украинских аэропортов, которые фактически отказались сотрудничать с нами относительно планов послевоенного роста", – отметил О'Лири.

По его словам, руководителям аэропортов нужно действовать быстро и заключать соглашения, если они хотят получить настоящий толчок для восстановления страны. Он отметил, что попытки заработать большие деньги на пустых аэропортах - стратегическая ошибка, которая помешает развитию авиационного рынка и туризма.

Если договоренности будут достигнуты, Ryanair сможет открыть до 30 направлений в Европу из украинских аэропортов, включая Киев, Львов, а также Одессу при условии, что ее взлетно-посадочная полоса будет восстановлена. Компания уже имеет опыт сотрудничества с Украиной и хочет быстро нарастить присутствие сразу после завершения боевых действий. В условиях послевоенного восстановления доступное авиасообщение может стать ключом к экономическому возрождению регионов и развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Великобритания планирует возобновить авиасообщение с Украиной сразу после достижения устойчивого прекращения огня. Для этого уже работают британские специалисты на местах, готовя инфраструктуру и логистику, что станет важным шагом к экономическому и гуманитарному возрождению страны.

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