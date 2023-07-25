Ryanair может возобновить полеты в Украине до конца 2023 года: в компании раскрыли план

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair (Ирландия) допустил возобновление пассажирского авиасообщения в Украине до конца 2023 года. Главное условие для этого – успешное завершение переговоров по частичному открытию воздушного пространства. Их уже ведет Украина с Европейским авиаагентством и страховыми компаниями.

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В таком случает речь будет идти о небольшом количестве рейсов во Львове и Киеве. Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири в интервью "Интерфакс-Украина".

"Рассматриваем два плана: один – когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", – сказал О'Лири.

В качестве примера он напомнил об опыте Израиля. Несмотря на продолжение войны, гражданская авиация там продолжает работать.

"Самолеты садятся каждый день в Тель-Авиве, который расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты. Было определено, что летать безопасно, и они (местные власти. – Ред.) могут защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы", – заявил глава Ryanair.

По его словам, Министерство инфраструктуры Украины уже работает над тем, чтобы в конце текущего года возобновить некоторые рейсы в Украину. "И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы", – отметил О'Лири.

Для частичного возобновления полетов Украине предстоит убедить как Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), так и страховые компании. Если этого не произойдет, то Ryanair не сможет совершать авиаперевозки в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ryanair обязался возобновить бюджетные рейсы в Украине в течение 8 недель после открытия воздушного пространства страны. Речь идет о запуске 75 маршрутов между странами Европы и Украиной.

При этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал, что в ближайшее время ни Львовский, ни любой другой аэропорт в Украине не будут открыты. Единственным условием для этого станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба, отмечал он.

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