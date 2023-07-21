Ryanair планирует полеты в Украине: глава лоукостера заявил о сроках возвращения

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair готов возобновить бюджетные рейсы в Украине в течение 8 недель после открытия воздушного пространства страны. Речь идет о запуске 75 маршрутов между странами Европы и Украиной.

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При этом авикомпания планируют значительное расширение своей украинской сети – в местных аэропортах будет базироваться до 30 новых самолетов Boeing-737 MAX. Об этом заявила пресс-служба аэропорта "Борисполь", цитируя руководство Ryanair, в том числе главного исполнительного директора группы Майкла О'Лири.

"Как только небо над Украиной будет вновь открыто для коммерческой авиации, Ryanair вернется, соединив основные аэропорты Украины с более чем 20 столицами ЕС", – уточнил О'Лири после визита. Выполняться будет до 600 рейсов в неделю, уточнили в Мининфраструктуры.

Доплнительно Ryanair рассматривает возможность развития внутренних рейсов. В частности, между Киевом, Львовом и Одессой – как только украинские аэропорты будут готовы к этому.

"Скорейший способ перестроить и восстановить украинскую экономику – это дешевые авиаперелеты. Ryanair намерена инвестировать значительные средства, возглавив процесс возобновления авиации. В частности, она инвестирует до 3 млрд, разместив до 30 новых самолетов Boeing MAX в трех основных аэропортах Украины – в Киеве, Львове и Одессе", – отметил О'Лири.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, ключевым вопросом в условиях войны остается сохранение пригодности авиационной инфраструктуры и квалификации персонала. Поэтому Украина и партнеры не прекращают работать над решениями и инвестиционными планами, которые позволят максимально запустить рейсы, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов после начала полномасштабного вторжения страны-террориста России 24 февраля 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ближайшее время ни Львовский, ни любой другой аэропорт в Украине не будут открыты, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Единственным условием для этого станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба.

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