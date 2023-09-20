Руководство Львовского госцирка погрязло в схемах: Минкульт закрывает глаза на проблему

Руководство Львовского государственного цирка до сих пор работает на этом госпредприятии, несмотря на обвинения в схеме по продаже билетов через фирмы-"прокладки". Эти нарушения аудит обнаружил еще в 2021 году, но профильное Министерство культуры и информационной политики все еще не приняло меры.

Схема, вероятно, направлена на личное обогащение директора ГП "Львовский государственный цирк" Романа Здреника. На момент написания этого материала OBOZREVATEL уже обратился к и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростиславу Карандееву, который ответственен за координацию государственных цирков.

Так, в 2021 году Госаудитслужба сообщила о неэффективных расходах львовского цирка на сумму 6,9 млн грн и недополученных доходах на сумму 459 тыс. грн за период с 2017 года. По словам работников, директор цирка Здреник сменил программный комплекс вместе со своими сообщниками, что позволило занижать количество билетов на представления.

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Это создало искусственный дефицит билетов и привело к повышению спроса и цен, а также открыло возможность для теневой продажи билетов через фирмы-"прокладки". "Полученные средства от продажи теневых билетов регулярно передавались директору Здренику Р. И. после проведения спектаклей. Суммы наличных составили примерно 300-400 тыс. грн еженедельно", – заявляли сотрудники учреждения.

OBOZREVATEL ожидает от Карандеева ответа, какие именно меры были приняты в отношении руководства львовского цирка, организовавшего такую схему. Особенно учитывая, что с июля 2022 года правоохранительные органы уже расследуют уголовные производства по факту выявленных нарушений, в т. ч. в отношении Здреника.

Кроме того, в июне 2022-го один из заместителей директора Львовского государственного цирка обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам информполитики. Он заявил о фактах, выявленных во время государственного аудита, а также раскрыл детали по разным схемам, которые могут функционировать в ГП для личного обогащения директора.

По информации OBOZREVATEL, в августе 2022 года состоялось заседание Комитета по этому обращению, на котором Карандеев не смог объяснить бездействие министерства. Фактически ответственность за это он передал органам национальной полиции. Нардепы еще тогда призвали министерство к действиям.

Очевидно, что уже давно пора принять меры по прекращению схем, приводящих к недополучению прибыли львовским цирком. Но, по информации источников, Карандеев якобы является куратором всех государственных цирков в Украине и поэтому может иметь материальную заинтересованность в продолжении схем во львовском цирке.

К слову, схема с билетами – не единственное нарушение. Так, во время аудита цирка были выявлены проблемы с заключением договоров и расходами средств. В частности, директор якобы производил выплаты артистам, а затем получал от них наличные "откаты". Как результат, расходы на оплату услуг артистов были завышены на миллионы гривен.

Аудиторские расчеты показали, что артистам и их помощникам фактически выплачивалось вознаграждение, в два-три раза превышавшее стоимость, установленную государственными нормативами. По таким договорам общая сумма оплаты была на 2,9 миллиона гривен больше, чем при применении установленных правил.

Также были выявлены нарушения в закупках услуг электро- и теплоснабжения на сумму более 3 миллионов гривен. В общей сложности с нарушением законодательства израсходовано более 10 млн грн, в том числе бюджетных средств.

OBOZREVATEL ожидает реакции уполномоченного и. о. министра культуры и информполитики Карандеева по поводу нарушений со стороны руководства ГП "Львовский государственный цирк" и по мерам, которые приняло, принимает или планирует принять министерство по этому поводу.