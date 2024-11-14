Рубль валится в никуда: Россия оказалась на пороге валютной "охоты на ведьм"

Российская валюта проседает последние пару месяцев, что вынудило экспертов искать виновных в происходящем. Некоторые из них пришли к выводу, что виновниками обвала рубля могут быть местные банки.

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Как пишут росСМИ, падение рубля происходит несмотря на сложившиеся благоприятные экономические условия. К таким относятся:

Положительный баланс во внешней торговле – Россия продает за границу гораздо больше товаров, чем завозит, благодаря чему образовался профицит внешнеторгового баланса. Это значит, что бизнес в РФ больше получает валюты, чем тратит.

Дефицит бюджета страны. По последним данным в этом году с этим показателем все более менее нормально. За счет увеличения налогов, выплаты дивидендов госкомпаниями, проблемы дефицита бюджета решены, а это тоже плюс для рубля.

Стоимость нефти – несмотря на санкции, котировки все еще находятся на комфортных уровнях для бюджета страны-агрессора.

Несмотря на это рубль сильно просел относительно не только доллара и евро, которые в РФ называют "вражескими" валютами, но и в отношении "дружеского" юаня. Некоторые СМИ, увидели в этом вину банков – за последние месяцы их прибыль неизменно сокращается, а некоторые финучреждения даже стали убыточными. А если банки добьются роста курса доллара и юаня, их баланс тоже увеличится.

Не исключается и влияние на рубль извне. Но это может вызвать критику действий Центробанка России, главу которого Эльвиру Набиуллину отказывается увольнять кремлевский диктатор Владимир Путин.

Однако другие аналитики считают, что на рубль давит победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, что сопряжено с внешнеэкономическими и геополитическими рисками для РФ. Кроме того, падение российской валюты объясняется другими факторами:

сокращение предложения валютной выручки, в том числе за счет продаж иностранной валюты;

продажа нефти из РФ за рубли, что сокращает объем поступающей валютной выручки;

смягчение требований к норме обязательных экспортных продаж;

признаки возобновления импорта.

Также OBOZ.UA сообщал, что на фоне проблем с расчетами в валютах "недружественных стран", в первую очередь в долларе и евро, в России вырос дефицит иностранной валюты. В целом РФ за второй квартал (апрель-июнь) 2024-го получила минимальную валютную выручку за 25 лет – с 1999 года. Ситуация усугубляется падением рубля к доллару и другим ключевым международным валютам.

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