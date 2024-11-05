Рубль катится в бездну: почему российская валюта обновила свой годовой минимум

Российская валюта подешевела в связи с приближающимися выборами президента США и негативными внешнеторговыми факторами. На этом фоне курс рубля достиг минимальной отметки более чем за год.

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Как сообщают росСМИ, в паре к юаню в расчетах на завтрашний день рубль котировался на Мосбирже около отметки 13,77, упав на 0,75% относительно субботнего биржевого закрытия, что стало худшим значением с октября 2023 года. Кроме того, индикативный курс доллара к рублю приблизился к 98,35 рублей, а к евро – на уровне 107,07 рублей.

На рубль давит неопределенный результат выборов президента США: возможная победа республиканца Дональда Трампа таит внешнеэкономические и геополитические риски для РФ. Кроме того, аналитики объясняют падение российской валюты другими факторами:

сокращением предложения валютной выручки, в том числе за счет продаж иностранной валюты;

продажа нефти из РФ за рубли, что сокращает объем поступающей валютной выручки;

смягчение требований к норме обязательных экспортных продаж;

признаки восстановления импорта.

Ослабление рубля также стало одним из последствий ускорения инфляции в России. В октябре Центробанк РФ рекордно поднял ключевую ставку из-за высокой инфляции – до 21%. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году обладают проинфляционными эффектами.

Также OBOZ.UA писал, что Московская биржа не сможет вернуть россиянам валюту. Евро и доллары, которые брокеры хранили на счетах в клиринговом центре в качестве валютного обеспечения, будут принудительно конвертированы в российские рубли – деньги обменяют по так называемому центральному курсу НКЦ на 13 июня. Кроме того, санкции против Мосбиржи вызвали затруднения и для операций в юане – некоторые брокеры ввели временные ограничения на них для своих клиентов.

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