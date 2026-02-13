Россию завалили западными новыми автомобилями: какая страна помогла обойти санкции

Несмотря на санкции и официальные заявления мировых автопроизводителей о выходе с российского рынка, десятки тысяч новых машин Toyota, BMW и Mercedes продолжают поставляться в Россию. Ключевым хабом для обхода ограничений стал дружественные к кремлевскому режиму Китай.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что для обхода международных ограничений применяется схема с целью "серого" импорта.

Схема "нулевых" подержанных авто

Основным инструментом обхода санкций стала манипуляция со статусом товара. Новые автомобили сначала формально регистрируют в Китае как проданные, а уже на следующий день переклассифицируют как "подержанные с нулевым пробегом". Это позволяет посредникам:

экспортировать машины без официального разрешения производителя;

получать государственные субсидии в Китае;

обходить экспортные ограничения западных правительств.

Масштабы поставок

О системном характере "параллельного импорта" через Китай свидетельствуют данные регистраций. А именно, по данным СМИ:

с 2022 года в России продано более 700 тыс. автомобилей санкционных брендов;

прогнозируемое количество таких авто в 2025 году – 130 тыс. авто;

большинство машин Toyota и Mazda , проданных в РФ в прошлом году, имеют китайское происхождение (например, 24 тысячи Toyota из 30 тысяч в целом);

, проданных в РФ в прошлом году, имеют китайское происхождение (например, 24 тысячи Toyota из 30 тысяч в целом); в 2024 году в России зарегистрировали почти 47 тысяч BMW, Mercedes и авто группы Volkswagen, причем половина из них произведена на совместных предприятиях в Китае.

Реакция производителей и правительств

Представители Toyota, Mazda и немецких брендов уверяют, что официально прекратили бизнес в РФ еще в 2022 году. Они сняли с себя ответственность за обход санкций, аргументируя это тем, что:

контролировать длинные цепочки перепродаж через третьи страны практически невозможно;

в контракты с дилерами вносятся запреты на реэкспорт, но "серые" дилеры находят лазейки.

Эксперты по санкционному праву констатируют: хотя официальные продажи западных авто в России упали в 8 раз по сравнению с 2021 годом, сформированный через Китай канал поставок позволяет российскому рынку избегать полного дефицита и удовлетворять спрос на премиальные модели (такие как Mercedes G-class).