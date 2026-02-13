Россию завалили западными новыми автомобилями: какая страна помогла обойти санкции
Несмотря на санкции и официальные заявления мировых автопроизводителей о выходе с российского рынка, десятки тысяч новых машин Toyota, BMW и Mercedes продолжают поставляться в Россию. Ключевым хабом для обхода ограничений стал дружественные к кремлевскому режиму Китай.
Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что для обхода международных ограничений применяется схема с целью "серого" импорта.
Схема "нулевых" подержанных авто
Основным инструментом обхода санкций стала манипуляция со статусом товара. Новые автомобили сначала формально регистрируют в Китае как проданные, а уже на следующий день переклассифицируют как "подержанные с нулевым пробегом". Это позволяет посредникам:
- экспортировать машины без официального разрешения производителя;
- получать государственные субсидии в Китае;
- обходить экспортные ограничения западных правительств.
Масштабы поставок
О системном характере "параллельного импорта" через Китай свидетельствуют данные регистраций. А именно, по данным СМИ:
- с 2022 года в России продано более 700 тыс. автомобилей санкционных брендов;
- прогнозируемое количество таких авто в 2025 году – 130 тыс. авто;
- большинство машин Toyota и Mazda, проданных в РФ в прошлом году, имеют китайское происхождение (например, 24 тысячи Toyota из 30 тысяч в целом);
- в 2024 году в России зарегистрировали почти 47 тысяч BMW, Mercedes и авто группы Volkswagen, причем половина из них произведена на совместных предприятиях в Китае.
Реакция производителей и правительств
Представители Toyota, Mazda и немецких брендов уверяют, что официально прекратили бизнес в РФ еще в 2022 году. Они сняли с себя ответственность за обход санкций, аргументируя это тем, что:
- контролировать длинные цепочки перепродаж через третьи страны практически невозможно;
- в контракты с дилерами вносятся запреты на реэкспорт, но "серые" дилеры находят лазейки.
Эксперты по санкционному праву констатируют: хотя официальные продажи западных авто в России упали в 8 раз по сравнению с 2021 годом, сформированный через Китай канал поставок позволяет российскому рынку избегать полного дефицита и удовлетворять спрос на премиальные модели (такие как Mercedes G-class).