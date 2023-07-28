Россияне заполонили Таиланд: богачи из РФ массово скупают недвижимость на Пхукете

Богатые россияне, изолированные от Запада, устремились в Таиланд. И речь идет не только о туризме – граждане РФ активно скупают недвижимость на острове Пхукет.

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В 2022 году количество проданных на острове вилл выросло на 82%, до 338 объектов, причем около половины из них были приобретены россиянами. Как пишет Bloomberg, с января по июнь 2023 года в Таиланд прибыло около 791 574 россиян, что на 1000% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россияне уже стали крупнейшими покупателями недвижимости на Пхукете, рассказал директор по продажам FazWaz Property Group Кристиан Штайнбах. В 2022 году он заключил одну из своих самых прибыльных сделок, когда один покупатель из РФ скупил 16 вилл.

"Здесь можно получать высокие доходы от аренды. И есть много людей (из России. – Ред.), которые просто хотят жить в хорошем месте", – рассказал Штайнбах.

По словам вице-президента Russia Sotheby's International RealtyЕлены Мариничевой, типичными российским покупателем недвижимости в Таиланде являются предприниматели в возрасте около 30 лет из восточной части РФ, например из Владивостока. Но теперь все больше инвесторов из Москвы и Санкт-Петербурга обращают внимание тайский рынок.

Привлекательность Таиланда распространяется и на сверхбогатых россиян. Согласно данным Bloomberg, яхта Cloudbreak, которая, как считается, принадлежит российскому магнату недвижимости Александру Светакову (находится под санкциями в Украине) была замечена на Пхукете в конце 2022 года. В январе 2023 года еще один российский миллиардер, специализирующийся на строительных материалах, Игорь Рыбаков устроил на острове занятия по бизнес-коучингу для группы из 20 человек.

Интересно, что россияне в Таиланде научились обходить платежные санкции, в частности ограничения на на транзакции Visa и Mastercard. Расчеты проводят с помощью китайской системы UnionPay и цифровых активов. Также распространена оплата наличными в долларах и евро. Однако россиянам становится все труднее переводить средства из РФ, а рубль также ослаб по отношению к таиландскому бату, подчеркнул Штайнбах.

После агрессивного вторжения РФ в Украину, Европейский Союз усложнил въезд россиян на свою территорию, в частности отменив прямые авиарейсы. Как отмечает агентство, именно это побудило россиян искать альтернативу в странах с простым оформлением виз, таких как ОАЭ, Турция и Таиланд.

За последний год Таиланд ввел несколько новых визовых программ, которые позволяют дольше оставаться тем, кто приносит местной экономике деньги или готов работать в государстве в сфере информационных технологий, социальных сетей и криптоактивов. Пользуются такими предложениями не только россияне, но и бегущие от войны украинцы, отмечают аналитики.

На фоне растущей популярности Пхукета среди российских богачей, глава МИД РФ Сергей Лавров официально открыл консульство на острове. Дипломатический офис находится в Королевской гавани Пхукета. Это элитный поселок, где расположены причалы для яхт и апартаменты, а отдельные виллы здесь стоят от 300 тыс. до нескольких миллионов долларов.

Более того, международный аэропорт Пхукета начал делать объявления на русском языке. Многие названия магазинов и уличные вывески на южных островах Таиланда теперь продублированы на русском. А рестораторы из РФ начали открывать здесь свои заведения – из расчета на русскоязычных клиентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что деньги подсанкционных российских олигархов в Великобритании заморожены, они продолжают ими пользоваться. При чем, с разрешения самой Британии: только в 2022 году министерство финансов Соединенного Королевства одобрило как минимум 82 запроса россиян на частичную разморозку средств для "базовых нужд".

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