Великобритания смягчает санкции против российских олигархов: размораживает деньги на оплату поваров и водителей

Несмотря на то, что деньги подсанкционных российских олигархов в Великобритании заморожены, они продолжают ими пользоваться. При чем, с разрешения самой Британии: только в 2022 году министерство финансов Соединенного Королевства одобрило как минимум 82 запроса россиян на частичную разморозку средств для "базовых нужд".

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Об этом сообщает The New York Times. По его информации, тратить эти деньги олигархам разрешили, в частности, на шоферов, поваров и горничных.

К примеру, отмечается, находящийся с весны-2022 под британскими санкциями сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман, получил за 10 месяцев доступ к около 400 тыс. долларов. Кроме того, ему дополнительно выделили ежемесячное пособие 7 000 фунтов на "нужды семьи".

Партнеру Фридмана Петру Авену выделили ежемесячное пособие в 60 тыс. фунтов. Из которых 45 тысяч были переведены охранной компании финансового менеджера Авена Стивена Гейтера.

"Британское правительство называет Фридмана и Авена "прокремлевскими олигархами", тесно связанными с российским президентом Владимиром Путиным. Оба они отрицают это", – напомнили авторы материала.

Заявок больше в разы

Кто еще из российских олигархов получил частичный доступ к своим замороженным средствам в Британии, не указывается. Однако подчеркивается:

после начала полномасштабной войны России против Украины количество поступивших соответствующих заявок составило более 1 000;

одобрены были 82;

сколько было отклонено – неизвестно. Как и, соответственно, сколько еще находится на рассмотрении.

Подрыв санкций

Авторы материала напоминают: заявления британских властей касаемо санкционной политики против России всегда были жесткими и направленными на "прекращение финансирования российской военной машины". Однако на деле, признают они, "британская программа санкций против вторжения России в Украину оказалась шаткой".

Впрочем, есть недовольны такой политикой и в самом Соединенном Королевстве. И речь, подчеркивается, идет, в частности, о людях, связанных с надзором за соблюдением ограничений.

"Агенты правоохранительных органов, которые занимаются потенциальными преступными нарушениями финансового черного списка, были разочарованы этими решениями и системой лицензирования. Ведь, по их мнению, это подрывает санкции", – рассказали аналитики.

Зачем Британия это делает

Причины, по которой британские власти предоставляют подстанкционным российским олигархам частичный доступ к их замороженным средствам, по словам авторов материала, чисто экономические. В частности, это желания:

сохранить "приток денег в экономику".

"В недавнем правительственном отчете говорится, что лицензии выдаются для защиты индивидуальных потребностей. И потребностей бизнеса в Великобритании", – отмечют аналитики.

Сэкономить бюджетные средства – поскольку при аресте имущества затраты на его содержание должно покрывать государство.

"Содержание яхт и особняков – это огромные расходы. Но это не объясняет разрешения тратить деньги на личных шоферов и поваров", – подчеркивают авторы материала.

США тоже таким занимаются

Впрочем, признают они, подобный доступ к замороженным средствам выдают российским олигархам и США. Однако, отмечается, Вашингтон обычно выдает лицензии:

по гуманитарным причинам;

для покрытия основных расходов на проживание и оплату юридических услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания сняла финансовые санкции с российского миллиардера Олега Тинькова. У бизнесмена формально больше нет ни российских активов, ни гражданства РФ, а потому применение ограничений к нему стало юридически необоснованным.

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