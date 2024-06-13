Россияне обманули китайцев: те не получили купленную медь, приехали разбираться в РФ, но не смогли найти завод

Китайский государственный конгломерат Wuchan Zhongda Group потерял около 20 млн долларов на закупке у России меди. Дело в том, что товар компания не получила, а ее сотрудники, приехавшие для расследования, не смогли найти завод.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:

в 2023 году китайская компания приобрела у российской Региональной металлургической компании 2 тыс. тонн рафинированной меди, которую должны были продать местному трейдеру для последующей доставки в Китай в мае 2024-го;

груз покинул Санкт-Петербург в начале текущего года и должен был прибыть в китайский порт Нинбо в конце мая;

вместо этого, "согласно записям судоходной линии", он, вероятно, пришел в Турцию;

в итоге оказалось, что судно привезло не медь, а более дешевый гранит.

При этом подчеркивается: китайская компания начала расследование произошедшего. Для этого она отправила своих сотрудников в Россию, но те, приехав туда, "не смогли определить, где находится завод".

В целом же, подчеркивается, Россия является одним из крупнейших поставщиков меди в мире. А Китай – ее крупнейший потребитель. При этом:

западные санкции способствуют расширению торговли между Москвой и Пекином;

китайские компании "пользуются скидками и другими выгодными условиями".

"Однако риск состоит в том, что выгодные условия в период высоких цен на металлы могут побудить китайских трейдеров заключать сделки, когда отношения с поставщиком еще не налажены. Впрочем, после инцидента с грузом меди китайские компании начали проводить внутренние проверки своих контрактов с контрагентами", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за введения санкций США Московская биржа (MOEX) прекратила торги долларом и евро. В результате утром 13 июня курс рубля в части банков превысил 100 рублей за доллар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!