В России начали сворачивать параллельный импорт электроники, через который после санкций в страну массово завозили технику западных брендов без разрешения производителей. Под ограничения попали Samsung, Asus, Acer, Intel, HP, Toshiba и другие крупные компании, для россиян это может обернуться подорожанием техники, сокращением ассортимента и новыми проблемами с поставками.

Об этом сообщают росСМИ. Речь идет о продукции компаний, которые после начала полномасштабной войны либо сократили присутствие в РФ, либо полностью дистанцировались от российского рынка.

Под новые ограничения попали сразу несколько крупных международных брендов. Среди них американские Cisco, Hewlett Packard, Intel, IBM и Kingston, японские Toshiba и Fujitsu, тайваньские Asus и Acer, а также южнокорейская Samsung. Речь идет не только о ноутбуках, запрет также затрагивает:

персональные компьютеры;

серверное оборудование;

модули памяти;

системы хранения данных;

часть сетевого оборудования.

Механизм параллельного импорта российские власти запустили весной 2022 года после массового ухода иностранных компаний с российского рынка. Суть схемы проста, товары можно было легально завозить без разрешения правообладателя – через третьи страны, посредников и альтернативные каналы поставок.

Именно благодаря этому россияне после санкций все еще могли покупать ноутбуки, комплектующие и другую технику от мировых брендов, даже несмотря на официальное сворачивание деятельности многих компаний в РФ. Для Кремля параллельный импорт стал способом показать, что санкции "не работают". Но теперь российские власти фактически начинают сами урезать этот механизм.

В российском Минпромторге заявляют, что местные компании якобы уже способны обеспечить рынок собственной техникой и заменить продукцию "недружественных стран". В Москве также утверждают, что новые правила должны стимулировать спрос на российскую электронику и развивать "национальную промышленность".

Впрочем, за этими заявлениями стоит и значительно более глубокая проблема. Российский рынок электроники последние годы переживает спад. Продажи ноутбуков в РФ в 2025 году упали на 15-30%, а импортная техника остается критически важной для бизнеса, IT-сектора и госструктур.

При этом именно Asus был одним из лидеров продаж ноутбуков в России. И теперь ограничения могут ударить даже по наиболее популярным среди россиян брендам.

Полного исчезновения техники, скорее всего, не будет. Сами российские ритейлеры уже пытаются успокоить покупателей и уверяют, что дефицита не ожидается. Компании объясняют это сразу несколькими факторами:

часть брендов формально не ушла из РФ окончательно;

техника продолжит заходить через страны ЕАЭС;

сохранятся поставки через "дружественные страны";

отдельные импортеры будут получать специальные разрешения.

Новые правила возвращают Россию к модели, которая действовала до марта 2022 года. Теперь ввоз техники без разрешения правообладателя снова могут признать нарушением авторских и эксклюзивных прав бренда. Даже если технику все же ввезут в Россию, ее реализация станет значительно более рискованной.

Особенно сложной ситуация может быть для малого бизнеса и продавцов электроники, которые работали именно на схемах параллельного импорта. Теперь они рискуют потерять товар, деньги и еще и получить претензии от правообладателей.

Несмотря на оптимистичные заявления чиновников, ассортимент электроники в РФ будет сокращаться. Часть брендов станет менее доступной, а спрос будет перераспределяться между китайскими производителями и российскими аналогами.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Кремлівська пропаганда заявляє про "стійкість" російської економіки, але насправді реальний сектор РФ стрімко занурюється в масштабну кризу.

