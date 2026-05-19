Кремлевская пропаганда заявляет об "устойчивости" российской экономики, но на самом деле реальный сектор РФ стремительно погружается в масштабный кризис. Несмотря на попытки Центробанка РФ скрыть реальное положение дел, на закрытых площадках российский бизнес уже открыто говорит о катастрофе.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал кандидат экономических наук и ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Иван Ус. Он называет разрекламированный "расцвет" России фикцией, а страна стоит на пороге повторения финансового коллапса 1991 года.

Реальный сектор идет на дно

По данным разведки, Российская Федерация пытается тщательно скрыть глубину внутреннего кризиса. Официальное министерство экономики РФ рисует падение промышленности в первом квартале 2026 года на уровне каких-то "незаметных" 0,3%. Однако реальность, которую озвучивают на внутренних российских экономических форумах, кардинально иная.

Главными проблемами для российского бизнеса стали стремительное падение спроса и острый кризис неплатежей. Ситуация настолько критическая, что заводы вынуждены идти на радикальные шаги.

"Когда ведущее предприятие России по производству грузовиков — КАМАЗ — хочет перейти на трехдневную рабочую неделю, то это означает, что падение у вас не 0,3%, а все 40%. Директора заводов откровенно говорят: у нас нет клиентов, нет денег, мы увольняем людей", — отмечает Иван Ус.

Нефтегазовый тупик и призрак бензинового кризиса

Основа российского бюджета — нефтяная сфера — несет серьезные системные потери. Из-за санкций, технологического голода и ударов по инфраструктуре Россия вынуждена массово консервировать нефтяные скважины. Сейчас речь идет о закрытии не менее 400 скважин. Особенность этой технологии в том, что восстановить их работу "просто так" в будущем уже не удастся.

Параллельно с этим стране-бензоколонке грозит внутренний дефицит горючего. Причина — банальная нехватка денег у Кремля. Чтобы удержать цены на заправках, правительство РФ ранее выплачивало нефтетрейдерам компенсации (так завален Демпферный механизм). Теперь денег на дотации нет, и власти просто запрещают повышать цены.

Реализаторы топлива в ответ начинают просто прятать бензин, ожидая лучших времен, поскольку торговать по установленным государством ценам им убыточно. Эксперт прогнозирует, что уже в течение этого года Россию накроет новый топливный коллапс, аналогичный кризису осени 2023 года.

Российские банки могут посыпаться

Отдельным ударом по финансовой системе РФ стал массовый отток денег со счетов граждан. Россияне начали панически забирать наличные по двум ключевым причинам:

Во многих регионах РФ интернет-связь регулярно ограничивают "из соображений безопасности". В результате люди не могут банально расплатиться карточками в магазинах. Россияне задают логичный вопрос: зачем держать средства в банке, если карта не работает? Страх конфискации: Руководители минфина РФ Силуанов и Центробанка Набиулина все чаще публично заглядывают в карманы граждан, заявляя, что "на счетах населения лежат огромные ресурсы".

Для людей, которые помнят историю, такие заявления являются четким сигналом к действию. Экономист проводит прямую параллель с событиями советского "павловского" погрома:

"У людей в голове всплывает одна дата — 3 января 1991 года. Что сделал Советский Союз? Он просто забрал все деньги граждан, которые лежали на счетах Сбербанка. Граждане в один момент поняли, что их накопления экспроприированы государством. Сейчас в России очень близкая ситуация, они могут повторить этот сценарий в течение ближайших лет", — предупреждает экономист.

По данным Службы внешней разведки Украины, в ближайшее время в РФ ожидается закрытие по меньшей мере 11 банков. И если для масштабов России это пока небольшая цифра, то начало проблем в системных гигантах (вроде Альфа-Банка) запустит необратимое домино.

Как уже сообщал OBOZ.UA, нефтегазовые доходы России уже не способны закрыть бюджетную дыру почти в 6 триллионов рублей. Даже рост мировых цен на нефть больше не спасает Кремль, а экономические проблемы все больше напоминают сценарий, который когда-то привел к распаду СССР.

