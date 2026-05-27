The Economist написал о поручении Зеленского готовиться к '2-3 годам войны': в ОП резко ответили

Публикация The Economist о якобы планах украинской власти рассчитывать войну еще на несколько лет вызвала резонанс и реакцию в Офисе президента. В материале говорилось о возможной подготовке к более длительному периоду боевых действий.

В то же время в ОП эти утверждения назвали ложными и такими, которые уже появлялись ранее. OBOZ.UA рассказывает все, что известно.

В статье издания The Economist отмечалось, что, по информации источников в украинском правительстве, президент Владимир Зеленский якобы поручил готовить государственные решения с учетом горизонта еще двух-трех лет войны. Такой подход, по версии авторов, рассматривается как один из возможных сценариев развития событий.

В то же время в материале напоминается, что в начале года продолжались попытки достичь мирных договоренностей при посредничестве США. Обсуждался вариант сложного соглашения, которое могло предусматривать уступки со стороны Украины по части Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Однако, как утверждается, Россия не согласилась на конкретные предложения, и этот формат переговоров фактически потерял перспективу.

Также отмечается, что 22 мая США объявили о прекращении участия в переговорном процессе. Несмотря на это, отдельные источники допускают возможность возобновления консультаций в летний период. Впрочем, более вероятным сценарием называется продолжение боевых действий до истощения ресурсов одной из сторон.

В публикации обращается внимание на внутренние проблемы России, в частности экономическое давление, санкции и рост недовольства в обществе. В то же время российский бюджет, по оценкам, частично поддерживается высокими ценами на нефть, что может обеспечить дополнительные поступления в 2026 году.

Один из украинских дипломатов, которого цитирует издание, сравнил нынешнюю ситуацию с событиями 1918 года, когда после активных боевых действий одна из сторон в конце концов потеряла возможность продолжать войну. По его словам, сейчас сложно спрогнозировать, какая из сторон первой исчерпает свои ресурсы.

В Офисе же президента Украины на публикацию отреагировали резко. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что информация о якобы поручении готовиться к еще нескольким годам войны не соответствует действительности.

По его словам, речь идет о повторном информационном вбросе. Он также уточнил, что во время недавней встречи с парламентской фракцией Владимир Зеленский подчеркивал необходимость планирования в более короткой перспективе – примерно на ближайшие полгода, до ноября.

Кроме этого, информированный источник подтвердил журналистам, что распространенная в материале информация не является правдивой.

