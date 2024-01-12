Россия выкрала тонны украинского подсолнечника и продала его в Турцию: результаты расследования

Грузовое судно GAM Express под флагом Гвинеи-Бисау после четырехлетнего перерыва возобновило рейсы в оккупированный Россией украинский Крым. Корабль был замечен в Феодосии, где загрузил на борт многотонную партию семян подсолнечника, украденную россиянами в Мелитополе, и направился в турецкий порт Самсун.

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Об этом свидетельствуют данные расследования, проведенного проектом SeaKrime и объединением Kiborg. Как показывают данные службы по отслеживанию судов MarinTraffic, по состоянию на 12 января 2024 года GAM Express действительно находится в районе порта Самсун.

Расследователи отмечают, что 18 декабря 2023 года на фотографии, сделанной в порту Феодосия, был замечен именно этот сухогруз. Ранее то же судно, но под другими названиями и флагами уже совершало рейсы в оккупированный Крым.

"Мы провели идентификацию, для сравнения были использованы фото Феодосийского порта 18.12.2023 и фото со страницы на портале MarineTraffic. GAM Express в 2017-2019 гг. осуществлял незаконные судозаходы в закрытые порты оккупированного Крыма, имея имена Lady Eman, Narsis и Haje Amira под флагами Танзании, Того и Ливана", – говорится в результатах расследования.

О том, что GAM Express ходил под указанными именами и флагами, свидетельствуют и данные самого MarineTraffic. В списке фигурируют названия Hajeh Amira, Haje Amira, Narsis, Lady Eman, Martakla, Ali-M, Ali M и Mohamad_F.

Таким образом, судно уже находится в базе нарушителей Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews, хоть и не под последним своим названием. В базе также указано, что сухогруз лишался флагов Того и Танзании именно за рейсы в оккупированный Крым.

Новый рейс в Феодосию: что известно

GAM Express 12 декабря 2023 года, находясь южнее Керченского пролива, выключил транспондеры, чтобы его передвижения не отслеживались. Так как судно заметили в Феодосии 18 декабря, в этот порт оно, очевидно, зашло в период с 12 по 18 число.

По расчетам аналитиков, корабль покинул Феодосию вечером 10 января или в ночь с 10 на 11 января. Отмечается, что судно было загружено.

"Данные из открытых источников, фото и видео свидетельствуют о том, что все время (до 11 января. – Ред.) судно GAM Express было в порту оккупированной Феодосии", – отмечают расследователи. Они приводят такие доказательства:

видеозаписи SeaKrime от 18, 20, 28 декабря 2023 года и от 1, 5 и 7 января 2024-го;

данные OSINT-исследователя MT Anderson от 28 декабря 2023 года.

Расследователи отмечают, что судно оформлено на компанию MGA Shipping Co, зарегистрированную в Румынии. А коммерческий менеджмент и менеджмент безопасности осуществляет фирма AGM Express Co – тоже из Румынии.

Исходя из этих данных, в базах российской службы фитосанитарного надзора был обнаружен сертификат на груз GAM Express от 10 января 2024 года. В документе указано, что судно перевозило 2850,95 т подсолнечника в Турцию.

В качестве экспортера указана российская компания AGROGROUP, а в качестве получателя – турецкая VTC TARIM URUNLERI GIDA SAN VE TIC LTD STI. К слову, последняя в 2022-2023 годах уже импортировала из РФ четыре партии подсолнечного масла, свидетельствуют данные Importgenius.

"На каждую партию семян подсолнечника, прибывающих в оккупированную Феодосию автотранспортом, были оформлены карантинные сертификаты", – отмечается в расследовании. Соответствующие документы от 20 и 26 декабря 2023 года свидетельствуют о причастности к поставкам т.н. Государственного зернового оператора, который занимается вывозом агропродукции из оккупированного Мелитополя

"Журналисты SeaKrime также располагают и другими доказательствами происхождения партии семян подсолнечника на GAM Express из оккупированной части Запорожской области, однако они не могут быть опубликованы из-за необходимости защиты источников", – указано в материале.

Также расследователи получили документы по незаконному судоходству GAM Express в оккупированную Феодосию. Один из них – коносамент от 6 января 2024 года, подписанный капитаном судна Zian Ali. Объем партии, отправитель и получатель агропродукции совпадают с данными фитосанитарного сертификата. Документ оформлен на порт Самсун.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года в докладе Конгресса США были обнародованы данные о краже украинского зерна Россией. В документе отмечалось, что к тому моменту РФ вывезла с временно оккупированных территорий Украины более 6 миллионов тонн зерна. При этом иностранные покупатели агропродукции знали о ее происхождении.

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