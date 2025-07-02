Россия уничтожила терминал "Новой почты": что теперь будет с посылками

Россия атаковала город Славянск (Донецкая область) дронами и уничтожила терминал"Новой почты" вместе с сотнями посылок – около 300 отправлений потеряно, 5000 удалось сохранить. Компания уже готовится выплачивать компенсации пострадавшим клиентам и предупредила о возможных задержках доставки.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В ночь на 2 июля, российские войска нанесли удар по городу Славянск.

Вследствие атаки дронов-камикадзе типа "Shahed" был разрушен терминал логистической компании "Новая почта". К счастью, среди работников пострадавших нет, но инфраструктура получила серьезные повреждения, что вызвало значительный резонанс среди клиентов.

По информации компании, в результате атаки полностью уничтожен один из главных терминалов в Славянске. На момент попадания там хранились тысячи посылок, около 300 были уничтожены, еще примерно 5000 удалось спасти. На месте трагедии работают спасатели ГСЧС, а также правоохранители.

"Работники не пострадали. Сумма ущерба уточняется", – сообщили в компании. Компания уже начала перестройку логистических маршрутов и сортировку отправлений. В то же время возможны временные задержки при доставке как в направлении Славянска, так и из города в другие регионы Украины.

"Возможны задержки в отправлениях из Славянска и в город из всех регионов Украины", – говорится в официальном сообщении. "Новая почта" подчеркнула, что связывается со всеми клиентами, чьи посылки были повреждены или уничтожены, для выплаты компенсаций. Если ваше отправление было в зоне поражения, уточнить информацию можно через трекинг в мобильном приложении или обратившись в службу поддержки.

Компания не останавливает работу, несмотря на серьезные потери. Уже разворачиваются альтернативные логистические маршруты, чтобы минимизировать последствия атаки для клиентов. "Новая почта" в очередной раз демонстрирует стойкость в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начала распространяться новость, что NovaPay (входит в группу компаний "Новая Почта", предоставляет финансовые платежные услуги) с 1 июня ввела ограничения – до 5 наложенных платежей на 30 тыс. грн для физических лиц. Однако речь идет не о количестве посылок, а о финансовых операциях, которые могут быть признаны предпринимательскими.

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