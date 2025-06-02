Украинцев ограничат 5 посылками в месяц? Платежная система "Новой почты" объяснила, что изменилось с 1 июня

В социальных сетях в Украине начала распространяться новость, что NovaPay (входит в группу компаний "Новая Почта", предоставляет финансовые платежные услуги) с 1 июня вводит ограничения – до 5 наложенных платежей на 30 тыс. грн для физических лиц. Однако речь идет не о количестве посылок, а о финансовых операциях, которые могут быть признаны предпринимательскими и вызвать запрос о происхождении средств.

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OBOZ.UA выяснил, что на самом деле ждет украинцев. Некоторые медиа написали, что физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более 5 посылок в месяц. А некоторые пользователи соцсетей и предприниматели также делились информацией, что уже получают звонки и письма от NovaPay с соответствующими предупреждениями.

В то же время отмечалось, что, чтобы работать в обычном режиме, нужно зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП). Позже в соцсетях налоговый консультант Михаил Смокович уточнил ситуацию, отметив, что речь не идет об ограничении количества посылок, как некоторые ошибочно трактовали, а об ограничении финансовых операций - то есть переводов средств через наложенный платеж.

В частности, если физическое лицо (не ФЛП) регулярно продает что-то через "Новую почту" с наложенным платежом, и за месяц объемы этих продаж превышают 5 операций или 30 тысяч гривен - такая деятельность может быть расценена как предпринимательская.

"Если объемы превышают лимиты – NovaPay может расценить это как признак бизнеса. В таком случае либо доказывай, что это не бизнес, либо переходи в статус ФЛП", – добавил он.

В комментарии для OBOZ.UA NovaPay подтвердила, что речь идет не о количестве отправлений, а о характере денежных переводов, которые могут вызвать интерес со стороны финансового мониторинга. "Мы обязаны проверять все финансовые операции на предмет их законности, целей, характера, связей - в соответствии с законодательством о финмониторинге и требованиями НБУ", – пояснили в компании.

NovaPay использует более 100 индикаторов подозрительной деятельности, среди которых: систематичность отправлений, большие объемы наложенного платежа, частые повторения одних и тех же транзакций. В таких случаях компания имеет право отправить запрос на подтверждение происхождения средств или предоставить разъяснения.

Всем ли грозит проверка

Нет. В NovaPay подчеркнули, что к каждой ситуации подходят индивидуально. То есть не каждому, кто совершит более 5 наложенных платежей на 30 тысяч гривен, автоматически придет проверка или штраф. Но такое поведение может вызвать интерес, особенно если оно похоже на схему уклонения от уплаты налогов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, десятки тысяч физических лиц - предпринимателей (ФЛП) в Украине участвуют в противоправных схемах, что наносит бюджету ущерб на 70 млрд грн ежегодно. Чтобы предотвратить это в Украине могут создать Центр противодействия налоговым правонарушениям.

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