Как будет работать McDonald's во время "цветных" тревог: в компании сделали заявление

В Украине ввели новую систему воздушных тревог, согласно которой желтый уровень означает угрозу со стороны дронов, а красный – ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую угрозу, однако McDonald's пока не меняет правила работы. Компания заявила, что во время желтого уровня рестораны пока также не будут работать, поскольку сеть еще анализирует новую систему и возможность безопасно обслуживать клиентов в этот период.

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Об этом пресс-служба компании сообщила в ответ на запрос "Интерфакс-Украина". Правительство разрешило предприятиям продолжать работу при желтом уровне при условии соблюдения требований безопасности и наличия доступного укрытия.

McDonald's сделал заявление о работе во время желтой тревоги

В компании сообщили, что порядок работы ресторанов пока остается без изменений. В McDonald's пояснили, что сейчас анализируют новую систему уровней воздушной угрозы и пытаются определить, позволяет ли она организовать работу ресторанов во время желтого уровня без риска для сотрудников и посетителей.

То есть введение желтого уровня не означает, что рестораны McDonald's автоматически начнут работать во время такой тревоги. Пока что сеть продолжает действовать по прежнему принципу: если объявлена воздушная тревога, ресторан временно приостанавливает работу. В компании подчеркивают, что безопасность сотрудников и клиентов остается главным условием работы заведений.

Ранее в Украине сигнал воздушной тревоги фактически не дифференцировался для населения в зависимости от типа угрозы. Теперь система стала дифференцированной.

желтый уровень – это угроза со стороны дронов;

красный уровень – ракетная, ракетно-дроновая или массированная дронная угроза.

Почему бизнесу разрешили работать во время желтого уровня

Правительство обосновало изменения необходимостью адаптировать работу экономики к новой тактике российских атак. По новым правилам предприятия могут работать во время желтого уровня, если соблюдаются установленные требования безопасности. В частности, работники и посетители должны иметь доступ к укрытию.

Таким образом, само появление желтого сигнала больше не означает автоматического прекращения работы всех предприятий. Однако разрешение правительства не означает обязанности каждой компании работать. Предприятия самостоятельно определяют свои алгоритмы с учетом особенностей работы, безопасности персонала и клиентов.

Именно так сейчас действует McDonald's: на данный момент алгоритм для клиентов сети фактически не изменился. Сотрудники и посетители должны покинуть помещение и перейти в ближайшее укрытие. Обслуживание возобновляется после соответствующего сигнала об окончании опасности.

Как работает заведение во время тревог

Несмотря на изменение системы оповещения, в McDonald's подчеркивают приоритет безопасности. Ранее сеть ввела расширенные правила работы, во время воздушной тревоги рестораны прекращают обслуживание, а сотрудники и посетители переходят в укрытия.

При этом сотрудники получают полную заработную плату независимо от времени, которое они провели в укрытии во время своей смены. Накануне компания также сообщала, что из-за частых и длительных воздушных тревог возникают задержки с поставками, из-за чего в отдельных ресторанах временно могут быть недоступны некоторые позиции меню. Сеть работает с логистическим партнером над восстановлением стабильных поставок.

McDonald's работает на украинском рынке с 24 мая 1997 года, когда первый ресторан сети открылся в Киеве. По состоянию на сентябрь 2026 года сеть насчитывает около 130 ресторанов в 43 населенных пунктах Украины и обеспечивает работой почти 11 тысяч человек.

В 2025 году, по данным аналитической системы Opendatabot, компания получила 21,3 млрд грн выручки, что на 26,6% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 21,3% — до 1,567 млрд грн, а в бюджет было уплачено 3,5 млрд грн налогов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в столице с 10 сентября будет сокращен комендантский час. Общественный транспорт теперь будет работать дольше, а в работу метрополитена во время тревог внесены изменения.

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