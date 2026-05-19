В украинских McDonald's резко выросли цены: что подорожало сильнее всего

В связи с инфляцией в Украине подорожали многие продукты и товары. Не стала исключением и сеть McDonald's, где в мае подскочили цены на большинство позиций меню – в зависимости от категории продукта рост составил от 5 до 30 гривен.

Не очень приятные изменения, которые в этом месяце заметили украинцы, уже активно обсуждают в соцсетях. Меньше всего подорожание задело соусы, воду и "НайсПрайс Комбо".

Бургеры

Заметнее всего выросли цены на флагманские позиции – Биг Мак подорожал на 20-25 грн, Дабл Биг Тейсти – на 15-25 грн, а остальные бургеры добавили по 5-15 грн. Подробнее:

Биг Мак – 149-159 грн (+20-25 грн);

Дабл Биг Тейсти – 265-279 грн (+15-25 грн);

Роял Чизбургер – 145-155 грн (+10-15 грн);

Дабл Роял Чизбургер – 214-225 грн (+10-20 грн);

Биг Тейсти Сингл – 205-215 грн (+10-20 грн);

МакЧикен – 115-125 грн (+10-15 грн);

Филе-о-Фиш – 125-135 грн (+10-15 грн);

Дабл Чизбургер – 115-125 грн (+10-15 грн);

Чизбургер – 79-85 грн (+5-10 грн).

Курица и картофель

Снеки и гарнир подорожали умеренно – в основном на 10-15 грн, только МакНаггетс (6 штук) – на 5-10 грн. Теперь цены такие:

МакНаггетс (9 шт) – 165-175 грн (+10-15 грн);

Стрипсы (3 шт) – 145-155 грн (+10-15 грн);

МакНаггетс (6 шт) – 119-129 грн (+5-10 грн);

Фри большая – 95-105 грн (+10-15 грн);

Фри средняя – 79-89 грн (+10-15 грн);

Фри маленькая – 59-65 грн (+5-10 грн).

Комбо

Наборы выросли в цене наиболее ощутимо – до 30 грн на отдельных позициях. Например:

Роял Чизбургер Меню – 295-310 грн (+15-25 грн);

Биг Мак Меню – 284-299 грн (+15-30 грн);

Наггетсы 9 шт Меню – 286-299 грн (+10-20 грн).

Напитки и десерты

Небольшие изменения коснулись и напитков с десертами – плюс 5-15 грн в зависимости от позиции. А именно?

МакФлюри – 99-109 грн (+5-15 грн);

Coca-Cola средняя – 65-69 грн (+5-10 грн).

Почти без изменений остались соусы, вода и "НайсПрайс Комбо", который компания сохраняет как бюджетное предложение.

Позиция Было (апрель) Сейчас (май) Изменение Биг Мак 129–135 грн 149–159 грн +20–25 грн Чизбургер 69–75 грн 79–85 грн +5–10 грн Дабл Чизбургер 99–109 грн 115–125 грн +10–15 грн Роял Чизбургер 129–141 грн 145–155 грн +10–15 грн Дабл Роял Чизбургер 199–205 грн 214–225 грн +10–20 грн Биг Тейсти Сингл 189–199 грн 205–215 грн +10–20 грн Дабл Биг Тейсти 245–255 грн 265–279 грн +15–25 грн МакЧикен 99–109 грн 115–125 грн +10–15 грн Филе-о-Фиш 109–119 грн 125–135 грн +10–15 грн МакНаггетс 6 шт 109–119 грн 119–129 грн +5–10 грн МакНаггетс 9 шт 149–159 грн 165–175 грн +10–15 грн Стрипсы 3 шт 129–139 грн 145–155 грн +10–15 грн Фри маленький 49–55 грн 59–65 грн +5–10 грн Фри средний 65–75 грн 79–89 грн +10–15 грн Фри большой 79–89 грн 95–105 грн +10–15 грн Биг Мак Меню 260–270 грн 284–299 грн +15–30 грн Роял Чизбургер Меню 275–285 грн 295–310 грн +15–25 грн Наггетсы 9 шт Меню 265–275 грн 286–299 грн +10–20 грн Coca-Cola средняя 55–59 грн 65–69 грн +5–10 грн МакФлури 89–95 грн 99–109 грн +5–15 грн

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле в ресторанах McDonald's появилось международное меню из 13 блюд из разных стран, которые доступны до 24 июня или до распродажи. Цены в ресторанах стартуют от 20 до 297 грн, но при заказе через доставку они могут быть выше из-за дополнительных наценок сервисов.

