В украинских McDonald's резко выросли цены: что подорожало сильнее всего
В связи с инфляцией в Украине подорожали многие продукты и товары. Не стала исключением и сеть McDonald's, где в мае подскочили цены на большинство позиций меню – в зависимости от категории продукта рост составил от 5 до 30 гривен.
Не очень приятные изменения, которые в этом месяце заметили украинцы, уже активно обсуждают в соцсетях. Меньше всего подорожание задело соусы, воду и "НайсПрайс Комбо".
Бургеры
Заметнее всего выросли цены на флагманские позиции – Биг Мак подорожал на 20-25 грн, Дабл Биг Тейсти – на 15-25 грн, а остальные бургеры добавили по 5-15 грн. Подробнее:
- Биг Мак – 149-159 грн (+20-25 грн);
- Дабл Биг Тейсти – 265-279 грн (+15-25 грн);
- Роял Чизбургер – 145-155 грн (+10-15 грн);
- Дабл Роял Чизбургер – 214-225 грн (+10-20 грн);
- Биг Тейсти Сингл – 205-215 грн (+10-20 грн);
- МакЧикен – 115-125 грн (+10-15 грн);
- Филе-о-Фиш – 125-135 грн (+10-15 грн);
- Дабл Чизбургер – 115-125 грн (+10-15 грн);
- Чизбургер – 79-85 грн (+5-10 грн).
Курица и картофель
Снеки и гарнир подорожали умеренно – в основном на 10-15 грн, только МакНаггетс (6 штук) – на 5-10 грн. Теперь цены такие:
- МакНаггетс (9 шт) – 165-175 грн (+10-15 грн);
- Стрипсы (3 шт) – 145-155 грн (+10-15 грн);
- МакНаггетс (6 шт) – 119-129 грн (+5-10 грн);
- Фри большая – 95-105 грн (+10-15 грн);
- Фри средняя – 79-89 грн (+10-15 грн);
- Фри маленькая – 59-65 грн (+5-10 грн).
Комбо
Наборы выросли в цене наиболее ощутимо – до 30 грн на отдельных позициях. Например:
- Роял Чизбургер Меню – 295-310 грн (+15-25 грн);
- Биг Мак Меню – 284-299 грн (+15-30 грн);
- Наггетсы 9 шт Меню – 286-299 грн (+10-20 грн).
Напитки и десерты
Небольшие изменения коснулись и напитков с десертами – плюс 5-15 грн в зависимости от позиции. А именно?
- МакФлюри – 99-109 грн (+5-15 грн);
- Coca-Cola средняя – 65-69 грн (+5-10 грн).
Почти без изменений остались соусы, вода и "НайсПрайс Комбо", который компания сохраняет как бюджетное предложение.
Почти не изменились в цене: соусы, вода, некоторые десерты и "НайсПрайс Комбо".
Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле в ресторанах McDonald's появилось международное меню из 13 блюд из разных стран, которые доступны до 24 июня или до распродажи. Цены в ресторанах стартуют от 20 до 297 грн, но при заказе через доставку они могут быть выше из-за дополнительных наценок сервисов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!