Россия выжигает терминалы "Новой почты": в компании сделали заявление о своей работе

В результате российского нападения был поврежден сортировочный терминал "Новой почты" в Кривом Роге, однако сотрудники не пострадали, поскольку находились в укрытиях. Компания заверила, что доставка отправлений продолжается в штатном режиме, а владельцам поврежденных или утерянных посылок будет компенсировано 100% их заявленной стоимости. За первую неделю июля российские войска совершили серию атак в Днепре, Кривом Роге, Черниговской области, а также в Запорожье.

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Об этом официально сообщила пресс-служба компании. Там отметили, что в настоящее время продолжается сбор информации о грузах, которые могли пострадать в результате удара. После завершения проверки владельцы поврежденных отправлений будут проинформированы отдельно.

Слухи о приостановке работы

В "Новой почте" также отреагировали на информацию, которая начала распространяться после атаки, подчеркнув, что отдельные сообщения о якобы остановке логистических процессов не соответствуют действительности. В компании пояснили, что за более чем четыре года полномасштабной войны удалось создать систему резервных логистических маршрутов, которая позволяет быстро реагировать даже на такие чрезвычайные ситуации.

Сразу после обстрела были задействованы альтернативные схемы перевозок, благодаря чему доставка посылок продолжается практически без изменений для клиентов. Также отмечается, что в случае возникновения прямой угрозы работа отдельных отделений или логистических объектов может временно корректироваться в соответствии с обстановкой безопасности и рекомендациями компетентных служб.

Владельцам поврежденных посылок компенсируют убытки

Отдельно компания подчеркнула, что все клиенты, чьи отправления были утеряны или повреждены в результате российской атаки, получат полную компенсацию. "Новая почта" сообщила, что берет на себя ответственность за такие случаи и возместит 100% заявленной стоимости каждой пострадавшей посылки.

Представители компании самостоятельно свяжутся со всеми клиентами, которых касается компенсация, чтобы оформить необходимые выплаты. Кроме того, владельцы отправлений могут самостоятельно обратиться в круглосуточный контакт-центр для получения консультации и оформления заявки на возмещение.

Где проверить статус отправления

В компании призвали клиентов пользоваться только официальными источниками информации о работе сети и статусе своих посылок. Актуальные данные о перемещении отправлений, изменениях в работе отделений и другую оперативную информацию можно посмотреть в мобильном приложении или на официальном сайте "Новой почты".

Российские обстрелы систематически уничтожают объекты компании

Только за первую неделю июля российские войска нанесли серию ударов по логистической инфраструктуре "Новой почты" в различных регионах Украины. Под атаки попали сортировочные терминалы в Днепре, Кривом Роге и на Черниговщине, а также отделение №7 в Запорожье. Несмотря на значительные повреждения объектов, компания каждый раз оперативно перестраивала логистические процессы, перенаправляя доставку на резервные маршруты, чтобы избежать задержек отправлений.

Наиболее трагические последствия имела атака на Запорожье, где FPV-дрон поразил отделение №7. В результате удара погиб 50-летний водитель компании-перевозчика Валерий Гафикин, а компания пообещала оказать его семье всю необходимую помощь и взять на себя организацию похорон. В то же время во время ударов по сортировочным терминалам в Днепре, Кривом Роге и Черниговской области работники не пострадали, поскольку во время воздушных тревог находились в укрытиях.

В "Новой почте" отмечают, что, несмотря на целенаправленные российские атаки на логистическую инфраструктуру, сеть продолжает работать в штатном режиме. Компания использует заранее подготовленные резервные логистические схемы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2026 года в странах Европейского Союза (ЕС) вступают в силу новые жесткие таможенные правила для международных отправлений. За каждую коммерческую посылку и дорогие частные подарки вводится обязательный сбор в размере 3 евро.

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