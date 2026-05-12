"Укрзализныця" запустила новый онлайн-сервис по всей Украине: как воспользоваться

"Укрзалізниця" с 12 мая запустила продажу билетов на пригородные поезда через свое мобильное приложение по всей Украине, что позволяет пассажирам покупать проездные документы онлайн без посещения касс. Сейчас через приложение оформляют уже 13% всех пригородных билетов, а в апреле украинцы приобрели более 30 тысяч онлайн-билетов, установив рекорд в 15 тысяч покупок за сутки.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". В пресс-службе отметили, что цифровой сервис стремительно набирает популярность среди пассажиров. Сейчас примерно 13% всех пригородных билетов украинцы уже покупают онлайн и эта доля стабильно растет ежемесячно.

"Укрзалізниця" отмечает, что все больше пассажиров выбирают цифровой формат оформления проездных документов. Особенно заметным этот тренд стал в апреле, когда в приложение интегрировали возможность использования студенческих льгот.

Только за один месяц было зафиксировано 30 тысяч успешных оформлений билетов через мобильный сервис. Кроме того, в апреле компания зафиксировала рекордный показатель – 15 тысяч приобретенных пригородных онлайн-билетов за одни сутки. Еще одним важным сигналом успешности цифрового перехода стало то, что в апреле количество оформлений через приложение выросло вдвое по сравнению с мартом.

Как работает новый сервис

Теперь пассажиры могут оформить билет на пригородный поезд буквально за несколько минут через официальное мобильное приложение "Укрзалізниці". Для этого нужно:

загрузить приложение "Укрзалізниці";

выбрать нужный пригородный маршрут;

указать дату поездки;

оформить билет и оплатить его онлайн;

сохранить электронный билет в смартфоне для предъявления во время контроля.

По словам компании, официальное оформление билетов позволяет обеспечить стабильное наполнение бюджета железной дороги, из которого финансируется ежедневное движение поездов, ремонт инфраструктуры и модернизация сервисов. В "Укрзалізниці" также отмечают, что постоянно анализируют отзывы пользователей, совершенствуют работу приложения и расширяют перечень доступных маршрутов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" изменила условия возврата билетов на поезда – со 2 мая. Обновления коснулись, в частности, суммы, которая будет возвращена пассажиру в случае отказа от поездки. Теперь чем ближе сдается билет к дате отправления, тем меньше денег за него отдаст перевозчик.

