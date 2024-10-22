Россия отдала меткомбинат в Мариуполе на разграбление кадыровцам – WSJ

Во временно захваченном войсками России Мариуполе Донецкой области разграбливают металлургический комбинат имени Ильича, который выстоял во время бомбежек в начале вторжения оккупантов. Меткомбинат, принадлежавший Ринату Ахметову, "стал трофеем клана Кадыровых" – его взяли под контроль люди, близкие к чеченскому главарю для разграбления.

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Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Как отмечается, Кремль "разрешил" кадыровцам грабить комбинат.

До оккупации Мариуполя там успешно функционировали "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, налоговые платежи которых составляли треть бюджета города. "Азовсталь" оккупанты разрушили во время захвата города и он не подлежит восстановлению.

В то же время ММК им. Ильича, пишет издание, взяли под контроль люди Кадырова – Руслан Геремеев и замглавы министерства строительства и ЖКХ Чечни Вахит Геремеев. Оба родственники сенатора Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. Половину акций получил его сын Валид.

Согласно документам, клан Кадырова распродает современное металлургическое оборудование в России для использования его подсанкционными автопроизводителями и перевозит промышленные газы для космической программы Москвы. С территории завода, как говорится в материале, часто выезжают грузовики с прокатными изделиями, отправляющимися в сторону страны-агрессора.

Оккупанты демонтировали и отправили в РФ производственную линию стоимостью $220 млн, которую установили на меткомбинате накануне широкомасштабной войны. Также было вывезено 130 тысяч тонн побочных продуктов металлургии на сумму около $16 млн.

Еще в сентябре 2022 года московская торговая компания вывезла с завода стальные грузы на $380 тыс. Другие компании из России затем регулярно продавали оставшиеся на нем уголь и другую продукцию. В январе 2023 года партия металоизделий на $50 тыс. была экспортирована в Узбекистан.

Также отмечается, что в прошлом году еще один соратник Кадырова, Алаш Дадашов, стал совладельцем ММК им. Ильича. Еще через одну свою мариупольскую компанию "Технические материалы", которой он владеет вместе с бывшим заместителем начальника кислородного цеха завода "Азовсталь" Станиславом Комаровским, отправляет в Россию с завода промышленные газы.

Среди его клиентов, пишет издание, есть российское космическое агентство "Роскосмос".

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось новое видео, снятое с высоты, демонстрирующее нынешний вид завода "Азовсталь" в Мариуполе. Эта территория стала символом героического сопротивления украинских военных российской агрессии.