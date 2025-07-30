Россия обстреляла украинскую железную дорогу: какие поезда и где изменили маршруты
Россия ночью (с 29 на 30 июля) обстреляла железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине, повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть. В связи с этим изменены маршруты нескольких пригородных поездов и временно отменен рейс №6537 Лозовая – Синельниково-1.
Об этом сообщает "Укрзалізниця". На этот раз под огнем оказался железнодорожный узел в Павлограде, где были зафиксированы серьезные повреждения вокзала, железнодорожных путей и контактной сети.
Среди пассажиров и работников железной дороги нет пострадавших. Благодаря быстрым и слаженным действиям персонала всех людей вовремя эвакуировали в укрытие. В связи с повреждением инфраструктуры утром были изменены маршруты нескольких пригородных поездов.
Такие изменения введены из соображений безопасности, а также для предоставления возможности ремонтным бригадам оперативно устранить последствия обстрела. Обновленные маршруты выглядят так:
- №6272 будет курсировать по маршруту Варваровка – Лозовая (вместо Синельниково-1 – Лозовая);
- №6277 будет курсировать по маршруту Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Днепр);
- №7010 будет курсировать по маршруту Каменское – Орловщина (вместо Каменское – Краматорск);
- №6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2 – Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 – Лозовая).
Также временно отменено курсирование поезда №6537 Лозовая – Синельниково-1. "Укрзалізниця" обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за обновлениями в официальных каналах, в частности по пригородным поездам, и по возможности планировать путешествия с учетом новых маршрутов.
Также пассажирам советуют быть готовыми к возможным изменениям в графике, поскольку ситуация остается напряженной. По состоянию на утро 30 июля некоторые поезда, в частности международного сообщения, опаздывают, а именно:
- №65/66 Умань – Харьков-Пас. (+1:10);
- №165/166 Черкассы – Харьков-Пас. (+1:10);
- №35/36 Одесса-Главная – Пшемысль-Главный (+0:49);
- №51/52 Киев-Пас. – Пшемысль-Главный (+0:49);
- №67/68 Киев-Пас. – Варшава-Всходня (+0:23).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине усилили меры контроля при посадке пассажиров в поезда для выявления безбилетников и тех, кто нелегально обзавелся проездными документами на чужое имя. С тех пор (фактически за 5 дней) было выявлено до 50 человек, которые пытались нарушить правила проезда.
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