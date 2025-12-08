Россия обошла санкции ЕС на 1 млрд евро: какая страна помогла Кремлю

Вопреки наложенным санкциям, российская древесина продолжает попадать в Евросоюз. Главным союзником подсанкционных пиломатериалов стал Китай, через который за год их было поставлено в Европу на 1 млрд евро.

Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования SWR. Его авторы выяснили, что российское сырье завозят в КНР, наносят новую маркировку и отправляют в Европу.

Как действует схема

Основным бенефициаром "китайских" схем экспорта российской древесины стал миллиардер Алексей Мордашов, который контролирует крупнейший в России лесопромышленный холдинг "Свеза". После начала полномасштабной российской агрессии он, как и остальная российская деревообрабатывающая промышленность РФ лишились доступа к европейскому рынку из-за санкций.

Но о действенности "китайских" схем свидетельствует то, что после этого резко вырос импорт древесины из КНР в Польшу, а после начала проверок в этой стране – в Испанию и Португалию. Представители польской деревообрабатывающей отрасли уже предупреждают о последствиях.

"Эти незаконные поставки древесины угрожают самому существованию европейской лесной промышленности", – говорит гендиректор Paged, одного из крупнейших производителей фанеры в Европе, Марек Янке.

"Китайские" пиломатериалы "российского качества"

Эксперты подчеркивают, что Китай стал главным экспортером березовой фанеры в ЕС, хотя сырье по-прежнему остается российским. Кроме того, ее открыто предлагают на международных профильных выставках как "russian quality", что в специализированной среде называют синонимом древесины из РФ.

Среди компаний-посредников было выявлено китайское подразделение немецко-швейцарской фирмы Hape International, которое расположено в китайском Нинбо. За последние два года через нее несколько тысяч тонн российской древесины было ввезено в Китай, после чего – выставлено на международном рынке. При этом продавцы подтвердили в переписке российское происхождение сырья, предоставив данные о поставщиках.

Депутаты Европарламента признают, что проблема обхода санкций носит системный характер. Представитель Европейской народной партии Изабель Визелер-Лима заявила, что санкции необходимо не только вводить, но и реально обеспечивать их исполнение.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что по аналогичной схеме в ЕС ввозили "турецкую" фанеру. Еще в начале 2025 года оказалось, что, несмотря на санкции, в Евросоюз ежедневно поступает по 20 контейнеров такой фанеры.

