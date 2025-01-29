ЕС купил у России подсанкционные товары на 1,5 млрд евро: как обошли ограничения

Россия организовала масштабную схему по легализации и экспорте своей древесины и пиломатериалов в Европейский Союз. Это позволило ей с момента введения Европой санкций на этот тип товаров в июле 2022 года заработать более 1,5 млрд евро.

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Об этом говорится в расследовании британской некоммерческой организации Earthsight. Расследователи узнали, что для обхода санкций РФ использует третьи страны.

Стоит отметить, что РФ входит в число крупнейших производителей древесины в мире, поэтому ее экспорт – важный источник финансирования агрессии против Украины. Самым ценный товар из этой группы — березовая фанера. Но вопреки запрету ввозить ее из России и Беларуси, в среднем в ЕС ежедневно поступает по 20 контейнеров такой фанеры.

Спустя 2,5 года после объявления санкций, продавать свою продукцию продолжают 7 из 10 крупнейших производителей (в том числе компании, принадлежащие российским подсанкционным олигархам Алексею Мордашову и Владимиру Евтушенкову). Они делают это преимущественно через фирмы в Китае, Казахстане и Турции. Всего было продано около 500 тыс. кубометров древесины совокупной стоимостью 1,5 млрд евро.

"Что мы делаем у себя на заводе? Мы делаем обезличенные этикетки и обезличенные упаковки (то есть, там нет никаких брусков с российской фумигацией). Дальше это все едет на турецкий завод, там получает полностью турецкое оформление, и в Европу заезжает турецкая фанера", – объяснили в компании-производителе березовой фанеры Segezha Group из РФ.

В дальнейшем российская фанера используется в производстве самых разных товаров, включая кухни, напольные покрытия, мебель и игрушки. Например, древесина из РФ используется крупнейшим в мире производителем скалодромов Walltopia, а также компанией, продукция которой поставляется ведущей польской мебельной сетью Black Red White (впрочем, доказать, что они сознательно нарушали санкции, не удалось).

Лидером среди импортеров "кровавой фанеры" названа Польша, также в число крупнейших покупателей входят Италия, Германия, Испания, Португалия, Эстония и Греция. Отмечается, что усилия по обеспечению соблюдения санкций в отношении российской древесины в ЕС были плохо скоординированы и неэффективны, что позволило контрабандистам с легкостью адаптироваться и продолжить торговлю.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о совместном украинско-польском журналистском расследовании, которое подтвердило, что в Польшу продолжают ввозить подсанкционную древесину из Беларуси. Ее продают под видом товара из Казахстана, причем по поддельным документам.

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