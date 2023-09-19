Россия не способна выиграть экономическую войну, но есть большой риск: известный аналитик озвучил особенность 

Россия не может победить экономическую войну против Запада. Однако Запад сам может проиграть, если совершит ряд ошибок.

Об этом в интервью изданию politicstoday рассказал аналитик и консультант по политическим рискам Максимилиан Гесс. Союз БРИКС, в который входит РФ, не способен конкурировать с Альянсом либо ЕС. Так, БРИКС остается организацией, которая в первую очередь является попыткой пиара для существующих членов, и даже созданные ею институты — в первую очередь Новый банк развития, который все равно находится под влиянием США.

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"Например, российские чиновники жаловались на то, что Новый банк развития приостановил кредитование в России в результате санкций, введенных против Кремля после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, но на саммите не было объявлено ни об одном обходном пути или даже попытке его найти. Я не думаю, что Россия может выиграть экономическую войну, но Запад может ее проиграть", – пояснил аналитик.

По его словам, даже если каждое государство-член Европейского Союза получит свои расходы на оборону до 2% ВВП в следующем году, конечное влияние на военный потенциал НАТО будет зависеть от того, насколько больше расходы США на оборону, чем все эти страны вместе взятые.

"Нам нужно лучше понять этот фундаментальный обмен, и, вообще говоря, то есть, когда США предоставляют гарантии безопасности, обеспечивают основную часть обороны, тратят дефолт на большую часть оборонной позиции, а взамен Европа остается в сфере влияния США на экономический порядок - и сторонник, не претендент на долларовый порядок. Это то, что следует понимать как фундаментальный обмен там", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" запустил механизм принудительного взыскания компенсации с России за активы во временно оккупированном Крыму согласно решению Гаагского арбитража. Ее размер составляет 5 млрд долларов.

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