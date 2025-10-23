Россия на пороге дефицита гречки: что будет с ценами в Украине

России грозит дефицит гречки – в дополнение к тому сокращение посевов этой культуры на 32%, ключевым регионам-производителям прогнозируют неурожай. Учитывая это, а также внутренние факторы, цены на гречку в Украине также могут несколько вырасти.

Видео дня

Об этом сообщили в AgroReview. Некоторые аналитики уже проводят аналогии с кризисом 2014 года, когда из-за неурожая и массовых закупок цена на гречку в России резко выросла.

Ситуация на российском рынке

Главной причиной "гречневого" кризиса в РФ называют низкие показатели урожая в Алтайском крае – это ключевой регион страны-агрессора по производству гречки. Итоги сбора урожая российской гречки будут подводить в ноябре-декабре.

Впрочем исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой отрицает угрозу дефицита – по его словам, урожай на уровне 800 тыс. тонн не является критическим для рынка. К тому же, общая площадь посевов в стране, несмотря на существенные сокращения, остается значительной – около 1-1,5 млн гектаров.

"В 2010 году Россия собрала лишь 550 тыс. тонн, и это был худший показатель за последние десятилетия", – подчеркнул он.

Что будет в Украине

Украина самостоятельно обеспечивает себя гречкой, поэтому ситуация в РФ не будет иметь значительного влияния на внутренние цены, отмечают специалисты. Зато все же ожидается постепенное подорожание крупы, иначе аграрии могут сократить посевы. По словам руководительницы аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, это повлечет резкий скачок цен для потребителей

В целом эксперты объясняют рост стоимости не ситуацией в соседней стране, а сезонными изменениями, увеличением расходов на логистику и энергоресурсы. Прогнозируется, что цены на гречку вырастут до 10%.

"Уже сейчас можно фиксировать рост цены на гречку, и она находится на уровне 40 гривен за килограмм. Возможно еще незначительное повышение в размере 7-10%. Однако такой рост будет иметь и положительный эффект, потому что аграрии, получая справедливую цену, в следующем году сохранят или увеличат посевные площади под культурой", – говорит Светлана Литвин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с наступлением осенне-зимнего периода спрос на молочную продукцию в Украине вырос, но вместе с ним поднялись и цены. По прогнозам аналитиков, до конца осени молочные продукты могут подорожать еще минимум на 5%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!