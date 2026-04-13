Россия изменила тактику ударов по инфраструктуре Украины: что теперь стало мишенью

После относительного затишья Россия вернулась к своей предыдущей тактике и возобновила атаки на железнодорожную инфраструктуру. Новый удар враг нанес 13 апреля на Днепропетровщине, в результате чего был поврежден локомотив грузового.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что во время налета происходила эвакуация пассажиров пассажирского поезда и железнодорожников.

Что произошло

Мониторинговый центр воздушных угроз зафиксировал опасность и оперативно передал информацию локомотивным бригадам поездов, которые находились в зоне риска.

Пригородный поезд заблаговременно остановили на ближайшей станции, чтобы избежать возможных последствий удара.

После остановки всех пассажиров эвакуировали из вагонов .

. Локомотивная бригада грузового поезда также успела покинуть кабину перед ударом.

После этого российские силы нанесли удар вблизи локомотива грузового поезда.

Благодаря слаженным действиям работников железной дороги никто не пострадал.

После исчезновения воздушной угрозы пассажиров вернули в поезд, и он продолжил движение по маршруту.

"Спасибо железнодорожникам за слаженную работу, а пассажирам — за доверие и четкое выполнение инструкций. Продолжаем мониторинг воздушных угроз на маршрутах движения поездов", – резюмировали в "Укрзалізнице".

Тысяча атак РФ на железную дорогу

То, что РФ выбрала пассажирские поезда и другую железнодорожную инфраструктуру новой мишенью, стало особенно заметно весной, когда количество ударов по железной дороге существенно возросло. По словам председателя правления "Укрзалізниця" Александра Перцовского, за все время полномасштабного вторжения железная дорога была атакована около 5 тыс. раз, а 10% всех атак было осуществлено в течение последних нескольких месяцев.

В результате было повреждено значительное количество локомотивов, пассажирских вагонов и вокзалов. Хуже – то, что пораженный вагон становится ловушкой: металл быстро гнется, начинается пожар и выделяются химические вещества. Чтобы уберечь жизни пассажиров и работников железной дороги, было принято решение об остановке поезда и эвакуации.

Как сообщал OBOZ.UA, решение об эвакуации повышает безопасность, но в то же время приводит к задержкам и ситуациям, когда людям приходится пережидать тревогу под открытым небом. Поэтому часть пассажиров оказалась недовольна новыми правилами УЗ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!