Больше не энергетика: Россия выбрала новую мишень для ударов по инфраструктуре Украины

Россия постоянно корректирует свои цели для обстрелов в Украине и теперь выбрала своей новой мишенью пассажирские поезда и другую железнодорожную инфраструктуру. Это стало особенно заметно весной, когда количество ударов по железной дороге существенно возросло.

Об этом заявил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский, сообщает "Интерфакс-Украина". По его словам, за все время полномасштабного вторжения железная дорога была атакована около 5 тыс. раз, а 10% всех атак было осуществлено в течение последних нескольких месяцев.

"Если построить кривую этих атак, то их количество растет, в частности весной, когда с энергетики фокус смещается, и враг фокусируется на транспортной инфраструктуре", – говорит Перцовский.

В результате было повреждено значительное количество локомотивов, пассажирских вагонов и вокзалов. Хуже – то, что пораженный вагон становится ловушкой: металл быстро гнется, начинается пожар и выделяются химические вещества. Чтобы уберечь жизни пассажиров и работников железной дороги, было принято решение об остановке поезда и эвакуации:

его принимают при участии 15 региональных мониторинговых команд, которые круглосуточно подключены к системам мониторинга и всем радарам и сотрудничают с военными;

более 4 тыс. работников поездных бригад прошли специальное обучение по эвакуации.

Хотя эвакуация является добровольной, она может действительно спасти жизнь. Например, 24 марта произошло прямое попадание в вагон электропоезда сообщением Слатино-Харьков, который в тот момент находился на станции Слатино. В результате 61-летний пассажир, отказавшийся от эвакуации, погиб на месте.

Как действовать в случае тревоги

Готовиться к эвакуации в случае соответствующего сигнала от проводника – оставить габаритные вещи и чемоданы на местах, но взять документы и телефон .

. Не скапливаться вблизи поезда , а рассредоточиться.

, а рассредоточиться. Держать в поле зрения проводника в сигнальном жилете.

в сигнальном жилете. В случае взрывов поблизости действовать согласно инструкции безопасности.

Дождаться указания (голосового, мегафоном или свистком) о завершении опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, решение об эвакуации повышает безопасность, но при этом приводит к задержкам и ситуациям, когда людям приходится пережидать тревогу под открытым небом. Поэтому часть пассажиров оказалась недовольна новыми правилами УЗ.

