В Украине появится резерв нефти и бензина: на сколько хватит топлива

В Украине собираются создать минимальные запасы нефти и нефтепродуктов на случай прекращения поставок. Резерва должно хватать на 61 день.

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Соответствующий евроинтеграционный законопроект № 9024-д принят в первом чтении за основу 10 августа. За проголосовали 285 депутатов Верховной Рады, сообщил представитель "Голоса", первый замглавы комитета по налогам Ярослав Железняк.

Теперь документ будет отправлен на второе чтение. Если нардепы одобрят законопроект в целом, его еще должны будут подписать спикер парламента и президент Украины.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что сейчас нефти и топлива в Украине в случае прекращения поставок хватит лишь на 10-30 дней. В показателе учтены как имеющиеся запасы, так и собственная добыча нефти.

Хранить минимальные запасы в случае полного принятия законопроекта будут:

компании-операторы;

компании, реализующие бензин и другие нефтепродукты.

При этом запрещается передавать на хранение минимальные запасы нефти и нефтепродуктов попавшим под санкции компаниям. А если владельцы АЗС не будут формировать резервы бензина и дизеля, с них будут взиматься 25% рыночной стоимости минимальных запасов топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине создают мобилизационный и материальный госрезервы для обеспечения страны первоочередными вещами. Эти резервы будут четко разграничены, а система управления ими кардинально изменится по сравнению с той, которую Украина получила "в наследство" от СССР.

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