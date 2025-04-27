Россия хочет совместный бизнес с США: Bloomberg узнал, что предлагают сделать после мирного соглашения

Россия хочет после заключения мирного соглашения с Украиной предложить США совместные проекты в Арктике, в нефтяной, газовой отраслях и добыче редкоземельных минералов. США же видят экономические стимулы как инструмент для привлечения России в мирный процесс и стремятся обеспечить доступ своих компаний к российским энергетическим активам.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. По данным источников, российская сторона, вдохновленная частными разговорами Дональда Трампа о возможных экономических соглашениях по завершении войны, активно работает над перечнем проектов, которые могут заинтересовать американскую сторону.

Куратором этого процесса является Кирилл Дмитриев, специальный уполномоченный президента России Владимира Путина по экономическим вопросам, ставший ключевым посредником между Москвой и потенциальными партнерами в США. Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества рассматриваются разработка месторождений нефти и газа в Арктике, совместные энергетические проекты с "Газпромом" и "Роснефтью", а также добыча редкоземельных минералов на Дальнем Востоке, в том числе на месторождении Томтор в Якутии.

В настоящее время прямые переговоры между Россией и США не ведутся из-за действующей системы санкций и общей настороженности Кремля относительно допуска иностранного капитала в стратегические отрасли. В то же время администрация Трампа рассматривает экономические стимулы как ключевой инструмент для достижения договоренностей и укрепления мира, в частности путем привлечения американских компаний в российские энергетические и минеральные проекты.

Особое внимание уделяется также возможности участия США в контроле над объектами энергетической инфраструктуры, такими как Запорожская атомная электростанция, которая сейчас находится под российской оккупацией. Это вызывает серьезные оговорки со стороны Украины, настаивающей на совместном или суверенном контроле над критически важными объектами.

Несмотря на значительные экономические и политические риски, обе стороны оценивают возможность налаживания взаимодействия в энергетическом секторе как важную часть большого мирного соглашения. Однако некоторые российские чиновники надеются, что они смогут наладить экономическое партнерство с США, даже если переговоры о прекращении боевых действий в Украине терпят крах. Спикер Кремля Дмитрий Песков не ответил на просьбу СМИ о комментарии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Китае рассматривают возможность освобождения части импорта из США от 125%-ных пошлин. Причина – негативное влияние торговой войны между странами на китайскую экономику. Ведь потери от этого оказывают сильное давление на отдельные отрасли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!