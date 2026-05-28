Канада готова к системному замещению российского газа на международных рынках собственной добычей. Власти страны готовы стать одним из главных гарантов энергетической безопасности для Европы и Азии в условиях длительных геополитических кризисов.

Об этом, как сообщает CBC, на полях конференции CANSEC в Оттаве заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Он объявил о заключении соглашения с Германией об экспорте 1 млн метрических тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно с терминала KSI Lisims на Тихоокеанском побережье.

Комментируя новые экспортные возможности своей страны, Карни дал однозначный утвердительный ответ на вопрос о том, будет ли канадский газ замещать на рынке российский ресурс.

Главным инструментом в реализации этой геополитической стратегии является полный разрыв европейских потребителей с российскими поставщиками. Ярким подтверждением этого тренда стало новое соглашение, которое Канада заключает с ведущей немецкой энергетической группой SEFE ("Безопасность энергии для Европы").

Важно отметить, что SEFE — это бывшая дочерняя структура российского "Газпрома" в Германии, которую Берлин полностью национализировал в 2022 году. На такой шаг немецкие власти пошли, чтобы спасти собственную экономику от энергетического шантажа Кремля после начала полномасштабной войны в Украине, а затем — и обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Впрочем, даже в Кагаде некоторые критики выражают сомнения в реалистичности таких планов. Стоимость проекта KSI Lisims, построенного на тихоокеанском побережье Британской Колумбии, оценивается в 10 млрд канадских долларов (около $7,2 млрд). Впрочем, его все еще не запустили, несмотря на то, что ранее аналогичные экспортные соглашения были заключены с такими международными энергетическими гигантами, как Shell и TotalEnergies.

Сейчас Канада почти весь свой объем нефти и газа экспортирует исключительно в США. Однако Марк Карни стремится диверсифицировать эти потоки и удвоить объемы торговли со странами за пределами американского рынка в течение ближайшего десятилетия.

