Нефть больше не спасает Кремль от кризиса: РФ теряет главный источник своих денег

Россия стремительно теряет свою главную финансовую опору – нефтегазовые доходы уже не способны закрыть бюджетную дыру почти в 6 триллионов рублей, а закрытие сотен нефтяных скважин только усугубляет кризис. Даже рост мировых цен на нефть больше не спасает Кремль, а экономические проблемы все больше напоминают сценарий, который когда-то привел к распаду СССР.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал профессиональный экономист Иван Ус. По данным украинской разведки, в России начали консервировать нефтяные скважины, речь идет как минимум о 400 объектах, которые могут быть закрыты надолго.

Для страны, где нефтегазовые доходы остаются одним из ключевых источников наполнения бюджета, это означает не просто проблемы отдельной отрасли, а угрозу для всей финансовой системы. Ус объясняет, что российская экономика традиционно делится на две части – нефтегазовую и "всю остальную", а доля энергетического сектора до сих пор формирует около 30% государственных доходов. Именно поэтому любые потрясения в этой сфере мгновенно отражаются на общем состоянии экономики.

По словам эксперта, история уже показывала, к чему может привести падение нефтяных доходов для государства, которое критически зависит от сырьевого экспорта. Он проводит параллели с концом 1980-х годов, когда резкое обрушение мировых цен на нефть стало одним из факторов, ускоривших экономический крах Советского Союза. Сегодня, отмечает Ус, ситуация для России начинает выглядеть тревожно похожей.

Несмотря на недавний рост мировых цен на нефть из-за обострения на Ближнем Востоке, Кремль не получил ожидаемого финансового облегчения. Российское правительство признает, что дополнительные нефтяные доходы могут принести лишь около 200 миллиардов рублей. Однако эта сумма выглядит мизерной на фоне бюджетного дефицита, который уже достиг почти 6 триллионов рублей.

Фактически речь идет об огромной финансовой дыре, которую невозможно перекрыть даже при благоприятных ценах на энергоресурсы. По словам Уса, нынешняя ситуация показывает, что даже подорожание нефти больше не способно компенсировать структурные потери российской экономики.

Признаки кризиса все более заметны и в других секторах. На экономических форумах в самой России руководители крупных предприятий открыто говорят о падении спроса, сокращении производства, увольнении работников и нехватке средств. По словам эксперта, реальные масштабы спада могут быть значительно большими, чем официально признают российские власти.

Дополнительный тревожный сигнал – ситуация в банковском секторе. По данным разведки, по меньшей мере 11 российских банков могут прекратить работу. Причины – недостаток ликвидности, снижение доверия населения и растущий страх, что государство может прибегнуть к использованию сбережений граждан для латания бюджетных дыр.

Еще одна проблема для Кремля – постепенная потеря европейского газового рынка. Россия пытается переориентировать поставки на Азию, однако там сталкивается с жесткими условиями покупателей. Китай, в частности, готов покупать российский газ только по сниженным ценам, которые могут оказаться даже ниже себестоимости добычи.

По мнению эксперта, это означает, что Россия теряет не только текущие доходы, но и перспективу быстро компенсировать их новыми контрактами. А без стабильных нефте-газопоступлений российская модель экономики начинает терять фундамент.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в этом году Украина активизировала дальнобойные удары по нефтегазовой инфраструктуре России, что нанесло экономике страны-агрессора ощутимые потери. В то же время украинская экономика восстанавливается – несмотря на войну и атаки на энергетику.

