В России лесная промышленность оказалась в глубоком кризисе. Производство фанеры, пиломатериалов и заготовка леса резко сократились после потери европейского рынка. Отрасль страдает от падения спроса, высоких налогов и стагнации строительства, что приводит к массовым увольнениям и убыткам предприятий.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). По сравнению с 2021 годом заготовка леса упала на 13%, производство пиломатериалов – на 11%, а фанеры аж на 23%, это означает, что отрасль уже не работает так, как раньше, и выходит на грань выживания.

Ситуацию еще больше осложняют внутренние проблемы: высокие налоги, дорогая ипотека, падение спроса в Китае и спад в строительстве. В таких условиях многие предприятия становятся убыточными и вынуждены закрываться.

Больше всего страдают регионы, где работу давали именно лесозаготовительные и деревообрабатывающие заводы. Там люди не имеют другого способа заработка, поэтому первыми остаются без работы. Это приведет к росту безработицы, меньшим доходам в местные бюджеты и сокращению социальных выплат.

Для бизнеса это означает крах целой отрасли, а для страны – меньше поступлений валюты и большая нестабильность в регионах. Хотя власти России постоянно заявляют, что экономика "устойчива к санкциям", на самом деле она постепенно разваливается.

Без внешних рынков и возможности нормально продавать свое сырье экономика страны продолжает проседать. Ранее сообщалось, что в России также начали останавливаться угольные предприятия – они также терпят убытки и не выдерживают конкуренции без иностранных покупателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца, в июне цена опустилась до 2 рублей (1 гривна), тогда как себестоимость – 4-5 рублей (2-3 гривны). Из-за убытков, арестов активов и нехватки кормов предприятия лишаются поголовья – только на одной фабрике погибли 150 тысяч кур.

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