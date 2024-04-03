Крупнейшая авиакомпания России, "Аэрофлот", начала использовать новые схемы посадки самолетов в попытке снизить потребление топлива. Это произошло в результате серии атак беспилотников со стороны украинских сил на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), что привело к сокращению объемов нефтепродуктов на рынке и увеличению их цены.

Об этом сообщают российские СМИ. В Московской воздушной зоне с 21 марта внедряются новые методы посадки, направленные на оптимизацию времени полета и снижение расхода топлива.

Этот "инновационный" подход позволяет самолетам экономить до пяти минут полетного времени, что оказывает значительное влияние на экономический эффект для авиакомпаний России. Однако позволяет ей накапливать финансы для дальнейшего направления в войну против Украины.

В результате введения новой схемы посадки группа "Аэрофлот" прогнозирует экономию более 31,6 тыс. тонн топлива до конца текущего года. Это означает экономию в размере около 3 млрд рублей, что составляет значительную долю операционных расходов компании, приходящихся на топливо.

Внедрение наиболее оптимальных методов посадки связано с атаками беспилотников на российские НПЗ, а также с введением дополнительных зон ограничения полетов в районе московских аэродромов. Это обусловлено стремлением к более эффективному использованию ресурсов.

Ситуация с экономией топлива в авиакомпаниях - пример того, как действия украинской армии могут повлиять на экономику России и ее национальную безопасность. Правильный выбор объектов для атаки, таких как нефтеперерабатывающие заводы, имеет стратегическое значение в контексте ведения войны и защиты собственных интересов.

Из-за атак на НПЗ, у России возникают проблемы не только с авиационным топливом. С 1 марта Россия официально ввела запрет на экспорт бензина. Это уже второе эмбарго за последние полгода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в стране-террористке России сократилось производство бензина. За неделю с 18 по 24 марта было произведено на 7,4% меньше, чем за предыдущую.

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