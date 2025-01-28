Российская нефть оказалась никому не нужна: крупнейшие покупатели отвернулись от РФ

Россия рискует потерять двух крупнейших покупателей своей нефти – Индию и Китай. В 2024 году нефтяной импорт этих стран на 36% и 20% припадал на Россию, но после введенных 10 января санкций США китайские и индийские компании практически остановили закупки новой нефти в РФ.

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Об этом, ссылаясь на информацию от трейдеров и данные о передвижениях судов, сообщает Reuters. Падение продаж объясняется нехваткой танкеров после того, как новые меры США внесли в "черный список" более 180 судов из "теневого флота" страны-агрессора, а стоимость фрахта неподсанкционных судов выросла на несколько миллионов долларов.

В связи с этим покупать российскую дальневосточную нефть ESPO, которую экспортируют из тихоокеанского порта Козьмино, стало экономически невыгодно – ее цена оказалась на $3-5 за баррель дороже эталонной Brent. Помимо этого, участники рынка не спешат заключать новые сделки, так как под санкции попали не только танкеры, но и компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и десятки нефтетрейдеров.

Старший аналитик компании Kpler Сю Мую прогнозирует, что импорт российской дальневосточной нефти в Китай в ближайшие недели останется низким после падения на прошлой неделе до полугодового минимума в 717 тыс. баррелей в сутки. После завершения переходного периода 27 февраля недопоставка российской нефти на НПЗ в Индии может составить 450-500 тысяч баррелей в сутки, или более трети нефтяного импорта в Индию из России.

Представители индийской нефтегазовой компании Brant Petroleum сообщили, что новые предложения по поставкам в марте отсутствуют. Компания ожидает сокращения грузов по сравнению с декабрем и январем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что банки Индии, которая занимает второе место в мире среди импортеров российской нефти, начали блокировать платежи для РФ – наибольшую осторожность проявили государственные State Bank of India и Punjab National Bank, но частные банки придерживаются менее жесткого подхода. Проблемы с транзакциями начались после введения санкций против нефтяной отрасли России.

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