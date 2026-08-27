Мошенники нашли способ снимать деньги со старых банковских карт: как работает новая схема

Украинцев могут обмануть даже с помощью старых банковских карт, срок действия которых давно истек: мошенники нашли способ изменять дату действия карты при проведении платежа. Схема работает благодаря уязвимости некоторых платежных систем, которые могут принять измененные данные и провести транзакцию, поэтому старые карты лучше уничтожать, а за счетами следить.

Видео дня

Об этом пишет издание Raketa. Речь идет не о массовой проблеме со всеми банковскими картами, а о специфической уязвимости в работе некоторых платежных систем. Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте продемонстрировали, что при определенных условиях данные просроченной карты можно использовать для проведения платежа.

Как мошенники могут использовать просроченную карту

На первый взгляд схема кажется невозможной: если на карте указана дата окончания срока действия, платежный терминал должен отклонить транзакцию после ее истечения. Однако проблема может возникать из-за того, что срок действия физической карты и срок существования банковского счета, к которому она привязана – не одно и то же.

Исследователи обнаружили, что в некоторых случаях платежная инфраструктура может недостаточно тщательно проверять дату, указанную на карте. При определённом сочетании технических условий злоумышленник может заставить терминал принять другую дату окончания срока действия карты. В результате система воспринимает карту как действующую, хотя на физическом пластике указанный срок уже давно истек.

Для атаки могут использоваться два смартфона

Исследователи смоделировали ситуацию, в которой для манипуляции с платежной операцией использовались два обычных смартфона и специальное программное обеспечение. Одно устройство взаимодействовало с картой и получало необходимые данные, а другое использовалось для изменения информации о сроке действия перед передачей данных платежному терминалу.

Таким образом, терминал мог получить будущую дату истечения срока действия карты, хотя на самом деле физическая карта уже была недействительной. По словам исследователей, им удалось продемонстрировать экспериментальную атаку при расчетах в обычных магазинах и ресторанах.

В то же время это не означает, что любую старую карту можно без проблем использовать для покупок. Уязвимость зависит от конкретного банка, карты, платежной системы и способа обработки транзакции.

Почему дата на карте не всегда защищает от мошенничества

Одна из причин потенциальной проблемы заключается в особенностях современных бесконтактных платежей. Банковская карта содержит не только номер и дату истечения срока действия. При проведении операции могут использоваться дополнительные цифровые данные и сертификаты, которые помогают платежной системе проверить подлинность карты.

При этом срок действия такого цифрового сертификата может превышать дату, напечатанную на пластиковой карте. Именно эта разница потенциально создает дополнительную лазейку для манипуляций. Если платежная система не проверяет все параметры достаточно строго, злоумышленник может попытаться использовать старые платежные данные для проведения операции.

Опасность сохраняется даже после замены карты

Особенно неприятным сценарием является ситуация, когда срок действия карты не просто истек, а владелец уже получил новую. Например, человек потерял банковскую карту, сообщил об этом в банк и получил замену. На первый взгляд, старая карта после этого больше не должна представлять никакой угрозы.

Однако исследователи обращают внимание на то, что в отдельных системах недостаточная блокировка или особенности обработки платежей могут оставлять возможность для проведения транзакций. Поэтому после потери карты важно не только получить новый пластик, но и убедиться, что старый платежный инструмент полностью заблокирован.

Касается ли это всех банковских карт

Нет, ведь исследователи не утверждают, что каждая банковская карта с просроченным сроком действия уязвима. Напротив, возможность проведения подобной операции зависит от конкретной платежной инфраструктуры и реализации механизмов проверки.

Также более защищенными в эксперименте оказались цифровые кошельки. Они используют дополнительные механизмы защиты, поэтому описанный способ манипуляции сроком действия карты не работает так же, как с некоторыми физическими картами. Отмечается, что это одна из причин, по которой при бесконтактных платежах цифровой токенизированный платежный инструмент может быть безопаснее обычной пластиковой карты.

Специалисты советуют не относиться к просроченной банковской карте как к обычному куску пластика, который можно просто выбросить. Если карта больше не используется, её следует физически уничтожить. Прежде всего нужно повредить чип и магнитную полосу, а также разрезать карту таким образом, чтобы было невозможно восстановить её реквизиты.

Если карта была утеряна или похищена, лучше сразу сообщить в банк и заблокировать её. Кроме того, стоит периодически проверять банковское приложение и выписку по счёту. Особое внимание следует обращать на неизвестные списания даже в том случае, если картой давно не пользовались или её уже заменили.

Почему стоит следить за старыми счетами

Важно понимать разницу между закрытием карты и закрытием банковского счета. Замена или истечение срока действия карты не обязательно означает, что сам счет перестал существовать.

Поэтому если человек полностью перестал пользоваться определенным счетом, целесообразно проверить его статус в банке. Отмечается, что это позволит убедиться, что старый платежный инструмент действительно больше не может использоваться.

В то же время паниковать из-за каждой старой карты не стоит. Выявленная исследователями проблема носит технический характер и касается лишь отдельных систем, а банки и платежные сети могут вводить дополнительные проверки для ее блокировки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев обманывают мошенники под видом перевозчиков: они создают фальшивые объявления, требуют срочной предоплаты, а после получения денег исчезают или начинают выманивать новые платежи. Чтобы не потерять деньги, нужно проверять перевозчика, отзывы и историю его деятельности, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать CVV-код и банковские коды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!