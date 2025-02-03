Роскошь вне санкций: кто и как ввозит в Россию шикарные авто из-за границы

Несмотря на санкции, роскошные иномарки с ЕС продолжают ввозить в Россию, в том числе через Эстонию. Запрет на экспорт дорогих автомобилей не сработал – схемы параллельного импорта позволяют Lamborghini, Porsche и Mercedes-Benz беспрепятственно попадать на российский рынок.

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Об этом пишут росСМИ. Согласно данным агрегатора таможенных деклараций Import Genius, с ноября 2022 по апрель 2024 года через эту страну в Россию попало 142 автомобиля и 6 мотоциклов общей стоимостью более 18 миллионов евро.

Расследование показывает, что, несмотря на заявленные санкции, ЕС не смог полностью остановить продажу роскошных автомобилей в Россию, и этот бизнес не только процветает, но и приносит огромные прибыли. Основными поставщиками автомобилей в рамках данной схемы выступают эстонская компания Dzallair и гонконгская Ningbo Industries Company Limited (NICL).

Они организуют поставки, официально декларируя, что машины направляются в Минск (Беларусь) и Баку (Азербайджан). Однако на самом деле транспортные средства оказываются в Москве, где реализуются через автосалоны. Основным покупателем люксовых машин в России является группа компаний "Автодом", продающая VIP-авто в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Новосибирск. По данным таможенных деклараций, в Россию через этот канал завезли:

3 Lamborghini Urus;

19 Porsche (Taycan, Macan, Cayman, Carrera, Cayenne, 911);

40 Audi (A6, A7, A8, Q5, Q7, RSQ8, RS7);

42 Mercedes-Benz общей стоимостью более 6,4 млн. евро;

Кабриолет Mercedes-Benz SL 63 AMG 4matic+;

6 мотоциклов Ducati.

Часть этих машин была завезена непосредственно "МБ Рус" (ранее официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в России, ныне подконтрольный "Автодому"). Среди наиболее дорогих и редких моделей в этой партии:

Mercedes-Benz S 63 E AMG – 245 000 евро;

– 245 000 евро; 7 внедорожников Mercedes-Benz AMG G63 – от 217 000 евро;

– от 217 000 евро; 6 седанов Mercedes-Maybach S 580 – от 195 000 евро.

Кто покупает роскошные авто в обход санкций

Lamborghini Urus за 315 000 евро в апреле 2024 года купила компания "Купромет ОЦМ", которая поставляет металлопрокат для предприятий российского оборонно-промышленного комплекса Среди ее клиентов - ПО "Октябрь", "Электрохимприбор" и ПАО "Сатурн", производящие компоненты для военно техники;

внедорожники Mercedes-Benz AMG G63 и GLS 450 D 4MATIC приобрела компания "Стек", которая занимается лесозаготовкой и сотрудничает с российскими государственными корпорациями "Газпром", "Роснефть", "Сибур" и "Новатек";

кабриолет Mercedes-Benz SL 63 AMG 4MATIC+ в феврале 2023 года оформила строительная компания "Ремэнергострой", владельцем которой является петербургский актер театра Тарон Алексанян. В мае 2023 года этот автомобиль сбил пешехода в Москве.

Главным посредником в этой схеме стала эстонская компания Dzallair, существующая с 1993 года. После начала войны ее выручка выросла в 38 раз - со 114 000 евро в 2021 году до 4,3 млн евро в 2022 году.

Фирма принадлежит Диане Серикбаевой, проживающей в Таллинне. До 2016 года она носила фамилию Костина, пока была замужем за россиянином из Пскова. Гонконгская компания Ningbo Industries Company Limited, также участвовавшая в схеме, основана в августе 2022 года. Она занимается торговлей нефтепродуктами, металлами и финансовыми операциями, что может свидетельствовать о отмывание средств и обход санкций.

В марте 2023 года Европейский Союз ввел прямой запрет на экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 50 000 евро. Однако, как показывает расследование, это не остановило теневые схемы снабжения. Роскошные авто ввозят в Россию двумя основными способами:

параллельный импорт через третьи страны (Эстония, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ, Китай);

контрабанда через Беларусь – в 2024 году издание Financial Times обнаружило, что через Беларусь в Россию были ввезены VIP-автомобили на 100 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз планирует включить PlayStation, Xbox и другие игровые приставки в новый пакет санкций против России. Санкции также предусматривают ограничения на русский СПГ, химикаты и другие продукты, нужные для военной индустрии РФ.

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