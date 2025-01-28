ЕС планирует запретить поставки PlayStation и Xbox в РФ: как игровые консоли помогают оккупантам

Европейский Союз планирует включить PlayStation, Xbox и другие игровые приставки в новый пакет санкций против России. Санкции также предусматривают ограничения на русский СПГ, химикаты и другие продукты, нужные для военной индустрии РФ.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленную представительницу ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Инициатива направлена на то, чтобы ограничить возможности Кремля использовать бытовую технику для военных целей.

Кая Каллас объяснила, что российские военные могут использовать игровые консоли для управления дронами. После введения западных санкций, ограничивающих доступ России к военным и электронным компонентам, Москва начала искать альтернативу в бытовой технике. По данным украинской и западной разведок, российские военные уже использовали полупроводники из холодильников, микроволновок и стиральных машин для изготовления ракет и беспилотников.

Несмотря на то, что такие крупные производители как Microsoft, Nintendo и Sony прекратили продажи в России еще в марте 2022 года, главным поставщиком приставок в РФ остался Китай. В 2024 году Китай экспортировал в Россию игровые консоли на сумму более 120 миллионов долларов, что в четыре раза больше, чем в 2022 году.

Новые санкции ЕС направлены преимущественно на европейских торговцев, поставляющих технику в Россию, в частности , применяемые приставки. Однако эксперты отмечают, что полностью прекратить поставки таких товаров будет сложно из-за доступности китайской продукции на российском рынке. Кроме запрета на поставку игровых приставок, санкционный пакет также будет включать:

химикаты , используемые в военной промышленности России;

, используемые в военной промышленности России; ограничение на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ);

возможны дополнительные меры по российскому алюминию, который составляет около 6% от общего импорта алюминия в ЕС.

Страны Скандинавии и Балтии также настаивают на понижении предельной цены на российскую нефть. Сейчас ее верхний предел установлен на уровне 60 долларов за баррель, но предлагается дальнейшее снижение для сокращения доходов России.

Кайя Каллас отмечает, что ЕС стремится исключить любые инструменты, которые Россия может использовать для ведения войны. Однако эксперты, в частности Елена Белоусова из Киевской школы экономики, отмечают, что запрет на игровые приставки может оказать ограниченное влияние, поскольку российские операторы дронов все чаще полагаются на китайские контролеры, доступные на внутреннем рынке или через онлайн-площадки.

Чтобы новый пакет санкций вступил в силу, необходимо единодушное одобрение всех 27 стран-членов ЕС. На этом этапе главным препятствием может стать позиция Венгрии, неоднократно блокировавшая или угрожавшая заблокировать санкционные инициативы из-за своих энергетических интересов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, количество россиян, испытывающих финансовые трудности, за последние четыре года выросло на треть. В 2020 году насчитывалось 35%, а теперь доля такого населения увеличилась – до 48%.

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