В РФ назвали критическую для Кремля цену на нефть: что станет катастрофой для режима

Снижение цен на нефть станет для России более сильным ударом за санкции. А если стоимость черного золота упадет до 40 долларов за баррель в течение года, диктаторскому режиму Владимира Путина не хватит финансов для ведения войны против Украины.

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Об этом на Варшавском форуме безопасности заявил экс-премьер-министр России Михаил Касьянов. Как сообщает "Укринформ", он отметил, что после начала полномасштабной агрессии против Украины доля экспорта нефти и газа в доходах бюджета РФ уменьшилась с 50% до 30%.

"Европе удалось прожить вообще без российского газа. Полностью. И сейчас Путин не знает, что делать с природным газом. Это очень большая проблема. В прошлом году "Газпром" получил убыток в 7 млрд долларов США, тогда как в течение предыдущих 25 лет был абсолютно прибыльным. С огромной прибылью 15 млрд долларов США в год после уплаты всех налогов. И сейчас "Газпром" в сложной ситуации", - сказал Касьянов .

Он добавил, что в 2021 году доходы от экспорта нефти и газа составили почти 50% в федеральном бюджете, но сейчас гораздо меньше – 30%. Касьянов считает, что снижение мировой цены на нефть будет иметь более негативное влияние на российскую экономику, чем западные санкции и приведет к нехватке финансов на ведение войны.

"Если одновременно срабатывают два фактора: необходимость дальнейшего увеличения военных расходов и уменьшения доходов, как следствие снижения цены на баррель нефти до 40 долларов, это будет означать, что всего один год до конца 2025 года у них не останется ресурса", - сказал Касьянов. .

По его словам, если военные расходы составят 15% ВВП, это станет катастрофой для России. Также бывший глава российского правительства призвал Запад удвоить поддержку Украины, чтобы война закончилась в течение года.

"Мероприятие должно сделать абсолютно принципиальное объявление решения о том, что Украина должна победить в течение одного года. Как этого добиться? Увеличить поддержку Украины, удвоить поддержку Украины, удвоить военную и финансовую поддержку … Нет интеллектуального способа урегулирования войны. Сражайтесь до конца. Для этого у Украины есть возможности, храбрость, ресурс, опыт. Вы должны удвоить это и тогда вы сможете решить все энергетические проблемы с новой Россией", – сказал Касьянов.

Впрочем, за первые 8 месяцев 2024 года профицит текущих операций российского бюджета составил $40,5 млрд против $29 млрд в прошлом году, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев ("Слуга народа"). Это стало возможным благодаря переориентации продаж нефти в Китай и Индию и использованию теневого флота танкеров. В этой связи аналитики прогнозируют, что нефтегазовые доходы российского бюджета в I половине 2024 года должны составлять по 11 трлн рублей, что полностью покрывает расходы на войну за этот период.

Также OBOZ.UA сообщал, что Саудовская Аравия готовится с декабря нарастить добычу нефти и, таким образом, отказаться от неофициального ценового ориентира в $100 за баррель сырья. Это может значительно ударить по нефтяной прибыли России и, соответственно, привести к урезанию бюджета РФ.

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