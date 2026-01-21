РФ накрыл огуречный кризис: состояние экономики жестоко бьет по кошелькам россиян

В России резко подорожали огурцы, помидоры и другие базовые овощи, что сразу ударило по потребительской корзине населения. Однако это свидетельствует не только о сезонных колебаниях, а о более глубоких проблемах в экономике РФ, в частности о росте налогового давления, инфляции и рисках для продовольственной безопасности страны.

Об этом рассказал член исполнительного комитета Украинского союза финансовых аналитиков Виталий Шапран. Фрукты и овощи уже несколько лет остаются наиболее проблемной составляющей российской инфляционной корзины.

Именно они быстрее всего реагируют на общеэкономические шоки – налоговые изменения, проблемы с логистикой, дефицит рабочей силы и финансовое давление на бизнес. 2026 год не стал исключением, по официальным данным Росстата, которые традиционно имеют тенденцию приукрашивать реальность, только за период с 1 по 12 января:

огурцы подорожали на 21,3%;

помидоры на 13,6%;

картофель на 5,8%.

Такой ценовой скачок произошел одновременно с повышением НДС и других налогов, что создало мощное фискальное давление на производителей и торговые сети. Период традиционных российских праздников, который обычно сопровождается ростом потребительского спроса, на этот раз превратился в настоящий ценовой шок.

В социальных сетях россияне с иронией и возмущением писали, что огурцы из соседнего региона стали дороже импортного авокадо. Такая ситуация выглядит абсурдной для страны, которая десятилетиями декларирует продовольственную самодостаточность.

Если перевести официальные данные Росстата в годовое измерение, то только за первые 12 дней 2026 года инфляция в РФ почти достигла 40%. По словам эксперта, понятно, что этот показатель является экстраполяцией, однако он наглядно демонстрирует масштаб ценового давления. По ощущениям самих потребителей, цены на продукты с начала года выросли в среднем на 20%, при этом:

сократился ассортимент товаров;

уменьшилось количество продавцов;

выросла доля более дешевых, но худших по качеству продуктов.

Шапран отмечает, что логика событий вполне закономерна. Повышение налогов автоматически увеличивает себестоимость продукции, что ведет к росту цен. В то же время Центральный банк РФ не снижает процентные ставки, ссылаясь на высокую инфляцию. В результате фискальная политика толкает цены вверх, а бизнес и потребители оказываются в ловушке.

Шапран отмечает, что традиционная реакция российских властей на рост цен – административное давление. Как только огурцы резко подорожали, к борьбе привлекли Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Однако практика показывает, что если ФАС и удается временно сбить цены, это почти всегда происходит за счет ухудшения качества продуктов, сокращения упаковки или исчезновения товара с полок.

Российское правительство хорошо осознает, что инфляция в стране часто начинается именно с продуктов питания. Поэтому одним из главных инструментов сдерживания цен остается импорт. За 11 месяцев 2025 года импорт продуктов питания в РФ вырос на 14%, а экспорт сократился на 8%.

Кроме того, во второй половине 2025 года Россия уменьшила экспорт зерна на 18%, несмотря на предыдущие заявления о рекордных урожаях, это еще один тревожный сигнал о реальном состоянии аграрного сектора. Формально Россия может компенсировать дефицит импортом, но неурожаи, кадровый голод в сельском хозяйстве, проблемы с техникой и логистикой все чаще обнажают слабые места продовольственной системы РФ.

