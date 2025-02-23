Цены на аренду квартир существенно переписали: сколько теперь стоит снять жилье в Киеве

В Киеве существенно подешевела аренда квартир. За последние 6 месяцев стоимость съема жилья снизилась почти на 2 000 грн – со средних 22 780 до 20 817 грн, или 8,62% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц съем жилья в столице подешевел почти на 700 грн, или 3,09%.

А вот за год цены выросли – причем существенно. За это время аренда столичного жилья подорожала почти на 4 500 грн, или 27,13%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн – 11,1% объявлений. Также часто встречаются цена 20 000 грн – 9,7%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 000 и 25 000 грн. Таких объявлений по 8,7%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 19 800, 30 600, 34 200 грн. Таких объявлений насчитывается 8,5%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 34 640 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 22 140 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:

Святошинском – 14 000 грн;

Дарницком – 16 500 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Голосеевском, Днепровском – 18 000 грн;

Подольском – 21 150 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 34 640 грн. А кроме того:

Соломенском – 28 113 грн;

Печерском – 26 491 грн.

Перед арендой нужно проверять документы на жилье

В свою очередь, специалисты "Юридического советника для ВПЛ" рассказали, что перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;

договор купли-продажи / дарения и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья даже если его собственник находится за границей. Дело в том, что документы о назначении выплаты можно подать дистанционно – в электронном формате.

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