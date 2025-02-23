Цены на аренду квартир существенно переписали: сколько теперь стоит снять жилье в Киеве
В Киеве существенно подешевела аренда квартир. За последние 6 месяцев стоимость съема жилья снизилась почти на 2 000 грн – со средних 22 780 до 20 817 грн, или 8,62% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц съем жилья в столице подешевел почти на 700 грн, или 3,09%.
А вот за год цены выросли – причем существенно. За это время аренда столичного жилья подорожала почти на 4 500 грн, или 27,13%.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве
В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн – 11,1% объявлений. Также часто встречаются цена 20 000 грн – 9,7%.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир
2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 000 и 25 000 грн. Таких объявлений по 8,7%.
Цена аренды 3-комнатных квартир
3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 19 800, 30 600, 34 200 грн. Таких объявлений насчитывается 8,5%.
Где снимать квартиру дешевле всего
В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 34 640 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 22 140 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:
- Святошинском – 14 000 грн;
- Дарницком – 16 500 грн;
- Оболонском – 17 000 грн;
- Голосеевском, Днепровском – 18 000 грн;
- Подольском – 21 150 грн.
Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 34 640 грн. А кроме того:
- Соломенском – 28 113 грн;
- Печерском – 26 491 грн.
Перед арендой нужно проверять документы на жилье
В свою очередь, специалисты "Юридического советника для ВПЛ" рассказали, что перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:
- квартира (дом) сдается без согласия владельца;
- жилье принадлежит другим лицам;
- жилье находится в ипотеке;
- квартира или дом находятся под арестом;
- документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.
"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:
- выписка из единого реестра недвижимого имущества;
- свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;
- договор купли-продажи / дарения и т. д.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья даже если его собственник находится за границей. Дело в том, что документы о назначении выплаты можно подать дистанционно – в электронном формате.
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