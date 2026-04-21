Revolut все еще хочет зайти в Украину: в необанке раскрыли планы

Несмотря на то, что в феврале британский необанк Revolut окончательно прекратил обслуживание украинских клиентов, там все еще заинтересованы в выходе на финансовый рынок Украины. Несмотря на то, что почти за год компания так и не получила лицензию Нацбанка (НБУ), в Revolut подчеркивают, что конфликта с регулятором не было.

Об этом в кулуарах конференции FIBE-2026 в Берлине заявил сказал руководитель отдела развития Revolut в Западной и Восточной Европе Виктор Стопа. При этом он не раскрыл ориентировочную дату, когда компания снова будет готова предлагать свои продукты украинцам, пишет"Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что существует постоянный подход "толкай и тяни", когда нужно протестировать определенную часть продукта на рынке, посмотреть, как происходит его внедрение, увидеть, что можно оптимизировать, а потом настойчивее давить или решить выйти на некоторое время, а потом снова восстановиться", – заявил Стопа.

Он считает, что необанкам сложнее выйти на национальные рынки, чем представителям e-commerce, поскольку их деятельность имеет гораздо более высокий регуляторный порог.

"Я считаю, что локализация всегда является вызовом: на разных рынках потребности отличаются, отличаются нормативные требования, порядок представления налоговой отчетности и необходимые для этого действия", – отметил Стопа.

Что предшествовало

Revolut объявил о начале работы в Украине в начале февраля 2025 года, открыв регистрацию украинских пользователей. При этом в компании отмечали, что предоставляют ограниченный спектр услуг и только планируют получить банковскую лицензию Нацбанка Украины (НБУ) – до конца года.

Но уже в апреле стало известно, что сервис прекратил регистрацию новых пользователей в Украине. Это может быть связано с тем, что финкомпания так и не получила лицензию НБУ. Тем, кто успел зарегистрироваться, разрешили пользоваться услугами Revolut.

В декабре британский необанк сообщил, что окончательно выходит из Украины. Пользователям дали два месяца, чтобы вывести средства со счетов.

В процессе в Нацбанке неоднократно заявляли, что не получали от компании никаких заявок, поэтому клиенты необанка "не подпадают под действие защиты прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов". Даже несмотря на выход Revolut из Украины, в регуляторе отметили свою открытость к приходу иностранных финкомпаний, но правила едины для всех.

