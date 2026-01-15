Компания из ЕС выкупила банк-банкрот в Украине: что будет с депозитами клиентов

Эстонская банковская компания Iute Group выкупила 100% акций переходного банка Юте Банк, который создали вместо обанкротившегося РВС Банка. Таким образом неплатежеспособное финучреждение вывели с рынка с привлечением иностранного инвестора.

О заключении соответствующего соглашения с эстонской компанией Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил 15 января. Директор-распорядитель фонда Ольга Билай назвала это лучшим способом урегулирования вопросов неплатежеспособного банка, поскольку это:

обеспечит защиту вкладчиков банка и кредиторов ;

; исключит дальнейшие репутационные риски для учреждения.

Что будет дальше

Ранее стало известно, что цена сделки оценивается в 120 тыс. евро. На базе переходного банка будет создан новый цифровой банк IuteBank, который возглавит украинский банкир Артур Муравицкий.

Баланс переходного банка при передаче его обязательств новому владельцу в новую юридическую структуру составил 199 млн грн. После докапитализации и адаптации к требованиям НБУ новое финучреждение будет предоставлять основные банковские услуги для розничных клиентов – депозиты, кредиты, платежи, операции с иностранной валютой, а также расчетно-кассовые услуги.

"Наша бизнес-модель включает цифровые платежи, электронные переводы, цифровое кредитование, страхование и посредничество, возможности для инвестирования и размещения средств, а также специфические продукты, разработанные для отдельных клиентов. Если мы будем успешны с нашей стратегией, для украинцев это будет означать доступ к современным банковским продуктам и возможностям нашей группы на европейском финансовом рынке", – заявил генеральный директор Iute Group AS Тармо Силд.

Что делать клиентам РВС Банк

Договоры вкладов остаются в силе и продолжают действовать на тех же условиях – сумма, срок, проценты не меняются. Поэтому вкладчики могут:

остаться клиентом ЮТЕ Банка (вклад продолжит действовать дальше, как и раньше);

(вклад продолжит действовать дальше, как и раньше); забрать свои средства (порядок и условия установит переходный банк).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже принят в первом чтении законопроект, который значительно усиливает защиту вкладчиков и синхронизирует украинское законодательство с нормами ЕС. Предполагается, что все физлица и ФЛП будут получать свои деньги в случае банкротства банка автоматически, а сами банки будут работать по более жестким правилам.

