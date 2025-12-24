Revolut "атаковал" украинцев в ЕС: кого ждут проблемы

У украинцев в Европейском Союзе (ЕС) начались проблемы с доступом к необанку Revolut. В частности с ограничениями столкнулись пользователи, которые не имеют Tax ID.

Об этом сообщает "Минфин". В компании подтвердили такое требование, но посоветовали не переживать тем, кто легально проживает и работает в ЕС.

Кого блокирует Revolut

Украинские клиенты Revolut, которые открыли счета из Польши, массово начали получать запросы на подтверждение налогового резидентства, что требует международный стандарт отчетности CRS (Common Reporting Standard), которой банк обязан придерживаться. Функционал некоторых пользователей уже ограничили.

Проблемы возникли у пользователей, которые зарегистрировали аккаунты на польский адрес – в частности во время временного проживания. Тем, кто не сможет его подтвердить, ограничивают аккаунты на пополнение.

Ситуацию осложняет и то, что такие клиенты Revolut не смогут изменить страну проживания на Украину. Недавно стало известно, что компания официально прекращает обслуживание украинских резидентов.

В похожей ситуации оказались и украинцы в других странах ЕС. Например, открыть счет Revolut в Хорватии могут только те, кто получил официальный статус защиты в этой стране, поскольку это предполагает регистрацию в налоговой.

Позиция банка

В Revolut не назвали стандартной бюрократической процедурой. То есть если страной проживания клиента указана Польша, он должен быть ее налоговым резидентом.

Тем, кто проживает в ЕС и имеет соответствующие разрешительные документы, волноваться не стоит — их счета продолжат работать. Проблема касается только тех, кто "завис" между юрисдикциями.

"Если вы переехали и теперь являетесь налоговым резидентом Польши, вам необходимо обновить свою информацию... Вас попросят предоставить польский налоговый идентификационный номер", — объяснили в службе поддержки банка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Польше с марта 2026 года отменят особые правила предоставления убежища для украинских беженцев. Также правила изменят вскоре и для украинцев в Германии.

