Решения в Китае и США повлияли на цену нефти: что происходит на рынке

Ослабление торговой напряженности между Китаем и США ударило по рынку нефти, в результате чего котировки выросли. После того, как две крупнейшие экономики мира продлили паузу для новых пошлин, стоимость "черного золота" увеличилась на 0,4%.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что на стоимость нефти также влияет ситуация на рынке труда США и отчет об инфляции в Соединенных Штатах, который планируют опубликовать уже 12 августа.

Ситуация на нефтяном рынке

Отсрочка новых пошлин Китаем и США еще на 90 дней уменьшила опасения относительно эскалации торговой войны между ними. Новые пошлины рискуют замедлить мировой рост, что может уменьшить спрос на топливо и привести к снижению цен на нефть, поэтому:

фьючерсы на нефть эталонной марки Brent выросли на 27 центов (+0,4%) – до $66,90 за баррель;

фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate – на 24 цента (+0,4%), до $64,20 за баррель

Цены на нефть также выросли из-за новых признаков ослабления на рынке труда США, которые усилили ожидания относительно снижения базовой ставки Федеральной резервной системой в сентябре, говорит старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева. Также трейдеры следят за данными по инфляции в США, которые могут повлиять на траекторию ставки ФРС (их опубликуют позже в течение дня). Снижение процентных ставок обычно стимулирует экономическую активность и спрос на нефть.

Влияние встречи Трампа и Путина на нефть

Ранее стало известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом на американской Аляске. Они должны обсудить дипломатический путь завершения российской войны в Украине.

"Дипломатическое урегулирование конфликта США и Россией остается неопределенным, но трейдеры следят за любыми геополитическими неожиданностями, которые могут нарушить маршруты поставок или режимы санкций", – сказала Сачдева.

В то же время США усиливает давление на Россию, угрожая более строгими санкциями покупателям российской нефти, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение. Больше всего "черного золота" РФ продает в Китай и Индию – Трамп угрожает им вторичными санкциями, если они не изменят свою политику.

"Любое мирное соглашение между Россией и Украиной положит конец риску перебоев с российской нефтью, который завис над рынком", – считает старший стратег ANZ по сырьевым товарам Дэниел Хайнс.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп высказал мнение, что если цена на нефть упадет на 10 долларов, Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины из-за экономического давления. И это, считает он, вполне возможно в ближайшее время.

