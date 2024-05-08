Решение о конфискации активов РФ в пользу Украины примут в ближайшие недели, – глава Euroclear

Бельгийский депозитарий Euroclear готовится принять решение о конфискации замороженных активов России в пользу Украины в ближайшие недели. Общая сумма доходов от заблокированных активов составит 2-3 млрд. евро в зависимости от процентных ставок.

Об этом сообщила исполнительный директор Euroclear Валери Убрен в интервью бельгийской газете L'Echo. "Решение должно быть принято в ближайшие недели. Сумма будет находиться в интервале между 87% и 89% всех доходов от российских активов после уплаты налогов", – отметила она.

Общая сумма доходов, по ее словам, составит 2-3 млрд евро в зависимости от процентных ставок. Она также отметила, что конфискация суверенных российских активов, замороженных на площадке Euroclear, может нанести удар по финансовым рынкам.

Кроме того, как сообщила Убрен, депозитарий ведет более 100 исков в российских судах к российским инвесторам, требующим вернуть заблокированные из-за санкций средства. "Вероятность, что мы выиграем эти процессы, достаточно низка", - добавила она. По ее словам, активы Euroclear в России также блокированы, так что проигрыш в российских судах приведет к их потере для депозитария.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада заморозили около 300 млрд. долларов российских активов. Катарина Матернова, посол ЕС в Украине считает, что до конца 2024 года Украина сможет воспользоваться российскими активами, замороженными Западом. При этом часть стран Европейского союза могут отказаться от плана использования прибыли от замороженных активов России для покупки оружия для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Зеленский поставил правительству задачу достичь направления замороженных на Западе российских активов в пользу Украины. Для этого создается отдельная подгруппа, которая будет заниматься конфискацией российских суверенных активов за рубежом.

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