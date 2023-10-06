Рейсы популярного поезда из Украины в ЕС отменены на день: что известно

Популярный поезд №960/961 Кошице – Мукачево – Кошице не будет курсировать 6 октября. Причина – поломка словацкого подвижного состава.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: тем не менее, запланированные рейсы поездов №962 Кошице – Мукачево и №963 Мукачево – Кошице "будут следовать с двойным количеством мест для перевозки всех пассажиров с билетами на отмененный поезд".

"Из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог поезд №960/961 Кошице – Мукачево – Кошице сегодня не будет курсировать. Извиняемся за неудобства", – говорится в сообщении.

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Не первая отмена рейсов в Мукачево

Эта отмена рейсов из стран ЕС в Мукачево – далеко не первая. Так:

11 августа не прибыл поезд №628 Дебрецен – Мукачево из Венгрии – хотя прибытие было запланировано в расписании.

"Поезд 6284 Дебрецен – Мукачево формированием MAV START (Венгрия) по техническим причинам не прибыл в Украину, выясняем детали и ждем информации от венгерских коллег. Рейс 33 Мукачево – Будапешт", – сообщили тогда в "Укрзалізниці".

19 августа Венгерская железная дорога сообщила, что поезда №6284 из Дебрецена в Мукачево, №33 из Мукачево в Будапешт и №6285 из Захони в Чоп не будут курсировать из-за "большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля".

Сколько стоят билеты на поезд в Кошице

В целом же стоимость билетов на поезда из Мукачево в Кошице составляет 406,07 грн. Продаются они только на мества во 2 классе. Купить их можно:

в мобильном приложении компании;

на сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, "Укрзалізниця" запускает поезд между Львовом и Варшавой. Первый рейс отправляется 15 октября. Стоимость билетов на 15 октября со Львова – от 1 198 грн. Ехать пассажиры будут на сидячих местах – мягких креслах с подголовниками.

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