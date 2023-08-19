Венгрия отменила поезда из Украины: в "Укрзалізниці" заявили о требовании 

Венгрия в очередной раз отменила поезда из Украины. Венгерская железная дорога сообщила, что 19 августа поезда №6284 из Дебрецена в Мукачево, №33 из Мукачево в Будапешт и №6285 из Захони в Чоп не будут курсировать из-за "большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля".

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"Это уже не первый подобный случай этого месяца", – говорится в заявлении "Укрзалізниці". В украинской компании заявили, что используют официальные каналы, чтобы передать требование наладить бесперебойное движение.

"Пройдя весну 2022-го, мы не привыкли к отмене рейсов из-за большого количества пассажиров и ценим репутацию железной дороги в целом как прогнозируемого и наиболее надежного транспорта, поэтому будем использовать все официальные каналы с требованием к венгерским коллегам наладить бесперебойное движение для наших пассажиров", – говорится в сообщении.

Рейс обслуживает венгерская MAV START, однако свои извинения принесла "Укрзалізниця". Ранее В Венгрии задержали вагоны Киев – Вена. Причина – сбой пограничной учетной системы. Из-за этого до конечной станции поезда не доедут, а финальной станцией станет венгерский Будапешт. Соответственно, пассажирам из Вены в Киев пришлось добираться до места с дополнительной пересадкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом железнодорожные путешествия из Украины в Европу без пересадок значительно ограничены. Всему виной разная ширина колеи – именно из-за нее "Укрзалізниця" (УЗ) не может добавить больше международных рейсов.

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